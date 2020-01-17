蘇花改禁行機車 但去年至今還是有上千機車闖行

蘇花改禁行機車，但通車後還是有不少騎士違規闖行。警方統計，第一階段蘇澳到東澳路段先通車，去年機車違規行駛，遭取締有1322件，累計罰金上百萬元，而第二階段包括南澳到和平、和中到大清水路段本月6日全線通車，從6日到今天，共有40件機車闖行，遭到取締。

其中，全線通車的第2天（7日）下午1點52分有兩輛機車，闖行蘇花改北上路段，從和平到南澳，立即通報警方攔查取締，同日晚上8點56分，行控中心再發現，同一路段，又有其他2輛機車，上蘇花改，從和平闖行到南澳，也由警方攔查取締。

機車闖行，警方各依道路交通管理處罰條例，開出900至1800元的罰單。

農曆春節年假將至，因應有機車誤闖，除拍照取締外，警方表示，會加強攔查，一旦接獲交通行控中心通報，會現場攔查。

有員警指出，有的機車騎士會誤以為試看看，闖看看，不會被發現，但事實上，科技執法，有辨識車種系統，機車闖行，無所遁形。