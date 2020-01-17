國道一號北上龜山段火警 1自小客車燒毀

用LINE傳送

用LINE傳送

國道一號高速公路北上44.5公里處、靠近桃園市龜山路段今天中午傳出一輛自小客車在行進中起火意外，車體嚴重燒毀，所幸無人員傷亡。事故發生主因，仍待調查。

桃園市政府消防局指出，國道一號北上44.5公里處中午12時29分傳出一輛自小客車在行進中起火意外，消防局獲報後出動3輛消防車、救護車前往現場灌救，火勢在20分鐘內撲滅。

消防局表示，事故造成起火車輛的車體全面燃燒，所幸無人員受傷。事故發生主因，仍待調查。