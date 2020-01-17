開車恍神？女子緩緩駕駛小客車卻自行撞上路邊車輛翻車

彰化二林鎮昨天上午發生一起車輛翻覆意外，一輛藍色自小客車車速雖不快，卻突然撞到停在路旁駕車，失去平衡導致車輛翻覆，當時被撞的車內還有駕駛在，幸好雙方皆無大礙，虛驚一場。

驚險畫面遭網友行車紀錄器錄下，今天貼上網路引起網友討論，監視器畫面顯示一輛藍色自小客車從二林鎮長青路邊起步，但車輛行進不穩，開到十字路口右轉長安路，車輛原本向左偏移又往右路邊靠過去，撞到一輛停在路邊的自小客車，藍色車輛突然朝左翻了個四腳朝天，路邊小客車上的男駕駛也嚇了一跳。

救護人員獲報到場，女駕駛已自行脫困爬出車外，雖無外傷但表示背部疼痛，仍將她送醫檢查，幸好僅雙手與頸部擦挫傷等輕傷。

警方調查，雙方駕駛皆沒有酒駕，37歲賈姓女子就醫後到派出所作筆錄，指稱當時點恍神，等回過神來車輛已撞車翻覆，忘了車禍過程是怎麼發生的；警方懷疑她是疲勞或者精神不濟，被撞的男駕駛則表示，當時剛把車停在路邊準備要下車，還好當時還沒開車，否則連人都被撞到。