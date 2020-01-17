老翁忘了老家在哪 警用人臉辨識系統助他尋根

新竹縣一名老翁從芎林鄉搭計程車到關西鎮要回東安里老家，卻忘了老家詳細地點，計程車司機至派出所報案，東安派出所警員陳品安用警用小電腦M-Police內建的人臉辨識系統，查出老翁70歲、姓江，順利聯絡上他兒子來接他回現在住的家。

警方表示，16日上午10點接獲彭姓計程車司機到派出所報案，在芎林鄉載一名老翁，上車便說要回到關西鎮東安里，抵達後卻遍尋不到老翁所稱地點，才到派出所請求協助。陳品安當場詢問老翁，他也無法清楚說明，後來用警用小電腦M-Police內建的人臉辨識系統，成功查出老翁姓名，曾經居住在關西鎮東安里成功街附近。

警方帶老翁到該地址後發現大門深鎖，詢問鄰居得知屋子已轉賣現任張姓住戶居住，所幸鄰居告知江姓老翁在中豐路一段有親戚，帶他去找果然找到江翁的嫂嫂，她確認江翁是先生的弟弟並聯繫到江翁兒子接回現住處照料。

新埔警分局表示，員警能善用M-Police解決民眾問題，這種為民服務的技巧和耐心，值得其他警員學習，也呼籲家中有高齡長者的民眾，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿讓他單獨外出。