影／花50萬元開心買二手車卻是贓車 中打破獲竊車集團

中部打擊犯罪中心偵破以侯姓主嫌為首的竊車集團，侯嫌等人低價購買事故車，竊他車變造防竊辨識碼，再以「借屍還魂」手法販售，有被害人以行情市價近50萬元購買車輛，事後警方上門才驚覺被騙，氣得大罵竊車集團，「太可惡了」。

以侯姓主嫌(44歲)為首的6人竊車集團，成員各個年近半百，有竊盜等前科，成員一半以上去年甫出獄，見竊車變賣，「一晚可賺好幾萬元」，出獄後夥同汽車修配場老闆，只要有顧客「下單」，由侯鎖定車型、年份，細分為竊車組、解體組、變造組，竊車地區從台中以南至嘉義以北。

去年底，張姓男子花費近50萬元購入一輛HONDA自小客車，警方上門張才發現，二手愛車竟是竊車集團變賣的「贓車」，自己差點變成共犯，氣得大罵竊車集團，「太可惡了！」

中打第三隊隊長葉明鐘指出，侯嫌以16萬元低價購買事故車，再偷竊停放偏僻道路、沒有路口監視器車型號車輛，變造事故車的防竊辨識碼，再以市價變賣，現賺近40萬元。

中部打擊犯罪中心與大中部地區檢警共同偵辦，去年12月23日兵分台中、彰化、南投、嘉義等地逮捕侯姓主嫌等6人，查扣贓車6輛、犯案車輛與大批犯案工具。

警方指出，該竊車集團專挑日系品牌，如TOYOTA、HONDA等車款，也鎖定不同消費族群，偷竊三噸半的貨車，並將貨車重新烤漆、上色，讓買家無法看出原本的公司行號字樣，便於銷贓。

警詢後將侯嫌等6人依竊盜罪嫌移送，警訊後侯等3人羈押獲准、周等3人5至10萬元不等交保。檢警擴大追查贓車與贓車組零件流向。

警方呼籲，民眾購買中古車應注意車輛來源及賣家誠信，為避免購買到「借屍還魂」的變造車，可藉由核對車輛年份及車款與行照登記是否相符，車輛防竊貼紙標籤黏貼處(引擎蓋、車門、葉子板及行李箱等處)是否有異常破壞或缺損的情形。