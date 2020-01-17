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影／花50萬元開心買二手車卻是贓車 中打破獲竊車集團

2020-01-17 15:11聯合報 記者林佩均／台中即時報導

中部打擊犯罪中心偵破以侯姓主嫌為首的竊車集團，侯嫌等人低價購買事故車，竊他車變造防竊辨識碼，再以「借屍還魂」手法販售，有被害人以行情市價近50萬元購買車輛，事後警方上門才驚覺被騙，氣得大罵竊車集團，「太可惡了」。

以侯姓主嫌(44歲)為首的6人竊車集團，成員各個年近半百，有竊盜等前科，成員一半以上去年甫出獄，見竊車變賣，「一晚可賺好幾萬元」，出獄後夥同汽車修配場老闆，只要有顧客「下單」，由侯鎖定車型、年份，細分為竊車組、解體組、變造組，竊車地區從台中以南至嘉義以北。

去年底，張姓男子花費近50萬元購入一輛HONDA自小客車，警方上門張才發現，二手愛車竟是竊車集團變賣的「贓車」，自己差點變成共犯，氣得大罵竊車集團，「太可惡了！」

中打第三隊隊長葉明鐘指出，侯嫌以16萬元低價購買事故車，再偷竊停放偏僻道路、沒有路口監視器車型號車輛，變造事故車的防竊辨識碼，再以市價變賣，現賺近40萬元。

中部打擊犯罪中心與大中部地區檢警共同偵辦，去年12月23日兵分台中、彰化、南投、嘉義等地逮捕侯姓主嫌等6人，查扣贓車6輛、犯案車輛與大批犯案工具。

警方指出，該竊車集團專挑日系品牌，如TOYOTA、HONDA等車款，也鎖定不同消費族群，偷竊三噸半的貨車，並將貨車重新烤漆、上色，讓買家無法看出原本的公司行號字樣，便於銷贓。

警詢後將侯嫌等6人依竊盜罪嫌移送，警訊後侯等3人羈押獲准、周等3人5至10萬元不等交保。檢警擴大追查贓車與贓車組零件流向。

警方呼籲，民眾購買中古車應注意車輛來源及賣家誠信，為避免購買到「借屍還魂」的變造車，可藉由核對車輛年份及車款與行照登記是否相符，車輛防竊貼紙標籤黏貼處(引擎蓋、車門、葉子板及行李箱等處)是否有異常破壞或缺損的情形。

注意車身號碼或引擎號碼有無出現抹滅重新打印或異常生鏽的情形，且將愛車停放在有監視錄影設備或有管制的停車場，以免成為竊車集團行竊目標。

警方呼籲民眾，購買中古車應注意車輛防竊貼紙標籤黏貼處，是否有異常破壞或缺損的情形...
警方呼籲民眾，購買中古車應注意車輛防竊貼紙標籤黏貼處，是否有異常破壞或缺損的情形。記者林佩均／攝影
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警方查扣竊車集團的萬用鑰匙、犯案工具等。記者林佩均／攝影
警方查扣竊車集團的萬用鑰匙、犯案工具等。記者林佩均／攝影
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竊車集團將事故車防竊貼紙標籤撕下，準備要「借屍還魂」變造貼在贓車上。記者林佩均／...
竊車集團將事故車防竊貼紙標籤撕下，準備要「借屍還魂」變造貼在贓車上。記者林佩均／攝影
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警方呼籲民眾，購買中古車應注意車輛防竊貼紙標籤黏貼處，是否有異常破壞或缺損的情形...
警方呼籲民眾，購買中古車應注意車輛防竊貼紙標籤黏貼處，是否有異常破壞或缺損的情形。記者林佩均／攝影
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竊車集團偷竊小貨車，將貨車重新烤漆、上色，以利變賣。記者林佩均／攝影
竊車集團偷竊小貨車，將貨車重新烤漆、上色，以利變賣。記者林佩均／攝影
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警方查扣竊車集團的相關帳冊。記者林佩均／攝影
警方查扣竊車集團的相關帳冊。記者林佩均／攝影
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中部打擊犯罪中心第三隊偵破以侯嫌為首竊車集團，竊嫌以匹配儀破解車輛密碼。記者林佩...
中部打擊犯罪中心第三隊偵破以侯嫌為首竊車集團，竊嫌以匹配儀破解車輛密碼。記者林佩均／攝影
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張姓被害人去年底開心買中古車開，未料到買到竊車集團的贓車。記者林佩均／攝影
張姓被害人去年底開心買中古車開，未料到買到竊車集團的贓車。記者林佩均／攝影
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贓車事故偷竊

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