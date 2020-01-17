春節期間平鎮褒忠祠 警連續4天交通疏導管制

為因應春節過年期間參香走春人潮，桃園市平鎮警分局自小年夜（1月23日）晚上10時起，至農曆正月初二（1月26日）下午5時止，將針對平鎮區信仰中心「褒忠祠義民廟」周邊道路，連續4天實施交通疏導管制措施，還請用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，褒忠祠義民廟是平鎮區民眾的信仰中心，該廟香火十分鼎盛，而平鎮警分局預估在新春假期期間，將會湧入上萬人潮，為維護周邊道路人車通暢，平鎮警方已結合義民里守望相助隊及義交人員，針對義民廟周邊復旦路二段、復旦路二段23巷及廣泰路，自小年夜 (1月23日)晚間22時起至農曆正月初二 (1月26日)下午5時止，連續4天實施彈性交通疏導管制措施。

平鎮警方建議民眾，因過年期間參香人車眾多，褒忠祠義民廟周邊路段，均為禁止臨時停車，且廟內所附停車格有限，若廟前停車場額滿時，可轉停一旁壢新醫院停車場停放，但民眾如遇救護車載運病患，還請用路人耐心禮讓，並遵從警方及義交人員引導，維護年節交通秩序。