春假景點不壅塞 龍潭交流道周邊道路疏運管制

位於桃園市龍潭區的龍潭觀光大池、石門水庫、小人國、六福村遊樂區等景點，為民眾假日觀光遊玩的好去處，春節連假期間，為避免民眾至觀光景點時遇道路交通壅塞，龍潭警方協調各單位辦理會勘，經議決後進行春節交通微調措施。

措施包括，一、小人國與六福村遊樂區聯外之中原路（桃69線），於春節連續假期1月23日至1月29日，每日10至17時，除客運公車外，禁行大客（貨）車，大客（貨）車須改道行駛桃68-1線。

二、因應交通部高速公路局春節連續假期，1月27日（初三）、1月28日（初四）於國道3號龍潭交流道實施高乘載管制，大昌路與五福街口全日禁止迴轉，如欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車請至大昌路與中興路口迴轉。

三、1月25日（初一）至1月29日（初五）期間，小人國遊樂區將於早上8時30分提早開放入園並延後閉園時間至晚間17時30分；六福村遊樂區將延後閉園時間至晚間18時，以分散民眾入、出園車潮。

另外，為確保民眾春節出遊行車順暢，警方建議前往小人國、六福村遊樂區遊玩之民眾行駛替代道路。去程可於龍潭交流道下（往石門方向），行經大昌路，右轉中正路，經新龍路、中豐路，往遊樂區方向；或行經大昌路，左轉中正路，經龍源路，往遊樂區方向。

回程可從遊樂區出發，行經桃68-1線，直行台3乙線往大溪方向或右轉關西方向；或於遊樂區走桃68-1線，行經中豐路、新龍路，至龍潭交流道。