消防員自製「變臉COCO妹」創意道具 宣導熱水器安全

根據內政部統計，在102年至108年11月間，共發生260起一氧化碳中毒事件，造成49人死亡。主要原因是將屋外型熱水器裝設於通風不良室內處所。台南市政府消防局第二救災救護大隊為防範民眾對燃氣熱水器安裝或使用不當所造成的危害，今天針對所轄燃氣熱水器承裝業、液化石油氣分銷商、移工宿舍場所、餐廳等業者，辦理防範一氧化碳中毒座談會。

台南市消防局同仁精心製作「變臉COCO妹」宣導道具，座談會一開場進行表演搭配旁白解說，表演「變臉COCO妹」因為熱水器不當安裝或使用，造成臉部表情昏眩、不適…等多種一氧化碳中毒表情，在「變臉COCO妹」道具輔助下，讓現場業者、民眾印象深刻，也得到正確防範一氧化碳中毒知識。

第二大隊大隊長陳博文表示，藉由座談會提醒防止一氧化碳中毒觀念，民眾可多加注意居家燃氣熱水器使用上是否安全，在使用燃氣熱水器及瓦斯爐時，務必要保持居家通風；熱水器安裝於屋內應選用強制排氣型或電（太陽能）熱水器；若能裝置一氧化碳偵測器，也可提早偵知並發出警報，通知住戶採取應變作為，更多一份安全保障。

有鑑於工業區內外籍移工眾多，今天座談會也請轄內內數十家廠商雇主及外籍移工參與。外籍人士來台工作，對於防火防災觀念較不重視，也不清楚報案方式，往往延誤逃生及延遲搶救黃金時間，造成許多不幸事故。