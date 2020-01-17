中壢警春節交通宣導 易壅塞路段建議改走替代道路

因應農曆春節前國人採購年貨及連續假期間重要幹道、風景區等旅遊熱點湧現之人、車潮，中壢分局於假期前夕，邀集相關政府單位及民間業者，共同辦理春節連續假期易壅塞路段及替代道路之交通規畫、疏導作為會勘。

中壢分局表示，中壢轄區仁海宮、華泰名品城皆為轄區重要景點，春節期間大量民眾將前往華泰名品城購物及仁海宮參香，為能有效紓解離開車潮，避免造成塞車回堵，分局警偕同各單位研討後，於春節期間將洽溪路方向增加綠燈秒數，並將仁海宮廟前號誌管制時段延長至凌晨2時，以疏運人潮。

另外，今年特別製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛朋友，希望於停車場滿場時，讓民眾能即時瞭解周邊停車場位置，節省問路及搜尋時間。

分局長劉印宮表示，春節旅遊期間，中壢區轄內依照往年經驗，分成添購年貨、返鄉、走春等階段，將對中壢市區交通造成衝擊，中壢分局已妥善規畫警力及義交全力疏導交通，確保春節期間交通順暢外，亦呼籲開車民眾勿任意違規（併排）停車，可多加利用大眾運輸系統，以縮減旅遊交通時間，平平安安過好年。

春節連續假期國道交通疏導措施，國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，警方呼籲民眾若遇交流道壅塞，建議改走替代道路。

一、中壢交流道替代道路，南下可從平鎮區民族路，右轉環南路（台1線），再右轉延平路（台1線）南下；北上可從平鎮區民族路，左轉環西路、環北路台1線北上，或中山高銜接台66線往西方向，再右轉台15線濱海公路北上。