慶119消防節 市長鄭文燦表揚65位消防楷模

為慶祝119消防節，桃園市長鄭文燦今日到八德區桃園消防訓練中心暨防災教育館，出席109年119消防節暨親子闖關體驗活動。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook 為慶祝119消防節，桃園市長鄭文燦今日到八德區桃園消防訓練中心暨防災教育館，出席109年119消防節暨親子闖關體驗活動，頒獎給有功消防隊員、義消等65人，現場還有特搜大隊展現平時訓練成果、搜救犬的成果發表及讓小朋友體驗消防隊員等活動。

今日特別頒獎表揚20位消防楷模、31位義消楷模、10位績優防火宣導及4位績優消防志工，共計65位獲得最佳殊榮，防災館內各樓層互動展區也規畫一系列防災識能親子闖關活動，讓小朋友能夠共襄盛舉，戶外廣場更展示11部特種消防車輛及特搜大隊高低訓練塔競技，向大眾展現平時的訓練成果。

鄭市長表示，桃園去年比前年減少210件火警案件，且連續兩年為六都中火災件數最少的城市，每年救護量約10萬5千件。為提高桃園消防救災能力，市府持續提供相關培訓、設備、裝備，包括去年編列經費爭取中央及內政部補助款，採購約10顆住宅用火災警報器，讓桃園住警器設置率達到80％以上、充實消防車輛及裝備器材等。

目前桃園義消有義消總隊、7個大隊、13個中隊、68個分隊，共89個單位，約2566人，鄭文燦說，將爭取寬列義消預算，完善義消體系，並持續健全消防廳舍據點，去年5月已分別落成啟用巴陵綜合行政中心與永安分隊，目前持續施工中的有大湳、幼獅拆除重建工程，期盼給予消防同仁更好的辦公環境。