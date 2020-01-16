春安工作起跑 侯友宜到三重慰問警消、發媽祖平安符

全國警察為期15天的「加強重要節日安全維護工作」今晚10時啟動，新北市長侯友宜選擇到三重區慰問警察、消防、義警、民防、義交、義消、社區巡守隊等協勤人員，感謝大家為治安、交通等工作的付出，逐一發放刻有媽祖神像的平安符給所有執勤員警和民力，期許共同努力將「平安」傳遞給市民，並祝福所有人員平安喜樂。

侯友宜表示，今年春節假期長，重點工作除了治安維護，返鄉及宗教寺廟、旅遊風景區的交通順暢，還要做好各項為民服務，並利用巡守時機協助照護慰問弱勢族群，希望讓全體市民過個好年。

警察局長陳檡文指出，今年加強春節期間安全維護工作從16日22時至30日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，除了守護國人春節期間住家、人身、財產、金融機構的安全外，也會加強各項防搶、防竊、酒後不開車之宣導。