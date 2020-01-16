春安首日台南同步擴檢 黃偉哲：治安、交通不放假

為期15天的「加強重要節日安全維護工作」（春安工作）今天登場，台南市晚間全市同步擴大臨檢，市長黃偉哲親自主持勤前教育會議，他強調，春安期間治安、交通不放假，好讓民眾安心過好年。面對警察同仁辛苦的付出，黃偉哲則允諾在考績上酌予增加，贏得熱烈掌聲。

台南市警局長周幼偉在會中強調，今年加強重要節日安全維護工作三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點工作，期許同仁都能圓滿達成任務。隨後，在周幼偉與巡守大隊大隊長宋俊明陪同，黃偉哲前往慰問執行路檢勤務的第四分局員警及執行守望勤務的億載里守望相助隊巡守員，並贈送「鼠年紅包」，祝福新的一年諸事順利，心想事成。

黃偉哲肯定警察局對治安、交通的表現，做到了「選舉非治安空窗期」的承諾，選前淨化治安，偵破社會矚目案件，包括候選人遭砸雞蛋、國民黨後壁區黨部遭放置爆裂物案及台南舞廳槍擊事件等，都能迅速破案，也讓選舉順利完成。