春安勤務今第一天 徐國勇：看到警察請大力比一個讚

農曆春節將至，今天是全國警察同仁「重要節日安全維護工作」實施第一天，晚上10點內政部長徐國勇親臨台北市警松山分局，給予同仁及民警打氣，松山分局也準備饒河夜市的藥燉排骨及胡椒餅慰勉同仁。

徐國勇在媒體聯訪時強調，警察同仁從選舉期間至今都不曾休息，選舉結束後，現在又開始執勤春節交通安全勤務，盼民眾在路上看到警察，「大力比出一個讚給予打氣」。

「治安平穩，交通順暢，民眾安心。」徐國勇說「重要節日安全維護工作」從以前防竊盜、防搶為重點，演變成查緝毒品相關，再演變成跟人民交通安全有關的勤務。

這次選舉到現在，警察沒有休假，選舉期間負責維安、查賄及制暴，選舉完成後，也沒得休息，立即投入春安工作，請民眾這周起看到執勤警察同仁「給他們一個讚」。尤其今年警察同仁在交通方面更是重點，因西濱快速公路、蘇花改及南迴公路都已通車。

分局長黃勝源會報中指出，這次共分派1556民力如民防大隊、義警大對及守望相助隊，勤務重點包括落實松山機場、捷運站等區交通疏導，防制A1事故（死亡車禍）發生等。

內政部長徐國勇（左）向松山分局長黃勝源（右）頒發戒備獎勵金。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook 內政部長徐國勇（左）向松山分局長黃勝源（右）頒發戒備獎勵金。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook 內政部長徐國勇（中）。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook 內政部長徐國勇（中）。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook 內政部長徐國勇（中）。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook

【中央社台北16日電】

農曆春節將至，內政部長徐國勇今晚到台北市警察局松山分局巡視春節維護安全工作和慰勞，除慰勉警察同仁及協勤民力的辛勞，也頒發獎勵金幫大家加油打氣。

徐國勇今晚偕警政署長陳家欽和台北市警察局長陳嘉昌出席松山分局及轄下中崙派出所擴大臨檢勤前教育，巡視堅守崗位、辛勞執勤的警察同仁及協勤民力，並致贈工作期間加強戒備獎勵金。

徐國勇致詞表示，為讓春節重要節日期間確保治安平穩、交通順暢，警方從以前單純防搶、防竊盜工作，進化到現在肅毒、肅槍、掃黑和交通疏導等任務，使民眾春節可快樂出遊、平安回家，特別感謝警察弟兄的辛勞。

他說，今年選舉順利落幕後就緊接著春節到來，辛勞的警方也有賴民間義警和民防協助，共同完成春節重要維護相關工作，同時松山區也是北市重要區域，再次感謝所有辛苦的同仁和民間單位。

松山分局表示，春節連續7天假期，為民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，但也是警察單位犧牲假期投入警力最多的時刻，警察同仁堅守崗位辛苦執勤，維護轄區治安平穩，讓民眾平安度過佳節。

為貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作，松山分局說，今年加強重要節日安全維護工作自今晚10時起至30日止，共計為期15天，為有效宣導及強化犯罪預防，也特別針對交通安全、治安平穩、為民服務等三大主題拍攝宣導影片。

松山分局表示，宣導影片內容是改編自歌手葉啟田所翻唱的「墓仔埔也敢去」曲目，將歌詞改編融入警察交通疏導、反詐騙宣導、打擊車手和民眾提領鉅款護鈔等內容，同時結合警察娃娃在饒河街踩街宣導影片，寓教於樂、平安過好年。