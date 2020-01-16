騎Ggoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

新北市新店區中央路與中央四街路口今天下午5時許發生一起意外事故，一名李姓男子（52歲）騎乘Gogoro載著66歲越南籍女子行經路口時，因向左變換車道時，與向左往環河方向行駛的砂石車駕駛鄭姓男子（55歲）發生擦撞，婦人因此連人帶車的受困車底，右大腿開放性骨折。

消防獲報趕抵現場後，將受困婦人救出送往新店慈濟醫院，目前暫無生命危險；李男則因僅有雙膝擦挫傷不需送醫。經警方實施酒測，發現兩方駕駛均無酒測，後續交由交通大隊新店分隊處理後續事宜。