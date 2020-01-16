親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人

預防動物虐待：在黑名單與個資法之間找出路

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

家住台南市永康區埔園里75歲戴姓老翁患有輕度失智，昨天早上7時自行駕駛自小客車外出到醫院抽血至中午仍未返家，家屬擔憂戴民迷途恐發生意外，報請警方緊急協尋，玉井分局楠西分駐所巡佐黃丁柱、警員張特福巡邏時，下午1時26分許接獲分局勤指中心轉永康分局永康派出所通報，調閱路口監視器，不到30分鐘就在台3線尋獲迷途的戴姓老翁人車協助他順利返家。

楠西分駐所巡佐黃丁柱等2員表示，接獲通報立即調閱轄區路口監視器，發現戴姓老翁駕駛的自小客車確實經過楠西區南174線與水庫路口往西方向，且車輛在楠西市區疑似迷路迂迴繞行，分析研判該車可能行經路線即前往梭巡，下午1時55分在轄區台3線福來餐廳對面發現該車，遂將人車攔停帶回派出所，並通知家屬帶回，家屬對警方積極處理方式及高度效率深感敬佩，並再三表達萬分感謝之意。

玉井警分局長楊青垂表示，同仁秉持視民如親的精神，運用警察局建置之高科技監視器系統，30分鐘內神速尋獲失智迷途老翁協助返家，積極熱忱表現殊值表揚；也呼籲家中如有高齡失智長者應多加關心，因失智者沒有方向感，盡量能隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，也可向台南市政府社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，若老人不慎走失時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使年長迷途之失智者免於危難。

患有輕微失智的75歲戴姓老先生，昨天一早從台南市永康區住家駕車要到醫院抽血，過午...
患有輕微失智的75歲戴姓老先生，昨天一早從台南市永康區住家駕車要到醫院抽血，過午還不見人影，經家人報警在楠西區台3線被警方發現帶回。記者吳淑玲／翻攝
分享
患有輕微失智的75歲戴姓老先生，昨天一早從台南市永康區住家駕車要到醫院抽血，過午...
患有輕微失智的75歲戴姓老先生，昨天一早從台南市永康區住家駕車要到醫院抽血，過午還不見人影，經家人報警，楠西分駐所巡佐黃丁柱（左）在楠西區台3線發現老翁將他帶回。記者吳淑玲／翻攝
分享

失智老翁警察

延伸閱讀

舞龍與萬朵玫瑰輝映 苗栗（火旁）龍要讓更多人...

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、...

酒國英雄半百就失智 醫師籲及時治療

女騎士以為自摔...交警從一顆鵝卵石追出工程...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

騎Ggoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

救護車被撞 舞集藝術總監見義勇為徒手撬開車門救人

2020-01-16 16:55

接獲犬隻落海通報 海巡救援不分你我牠

2020-01-16 16:22

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

租瑪莎拉蒂撞車 修復至少200萬

2020-01-16 14:15

警察好辛苦 cosplay白雪公主菜市場遊街直播

2020-01-16 14:12

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民梗

2020-01-16 13:11

萬里地震小災情 公所前電纜短路燒毀台電搶修

2020-01-16 13:02

過年遠遊住家無人怕遭竊 警多了這項貼心服務

2020-01-16 12:58

影／鄉間小路發生車禍 「凶手」竟是兩頭牛

2020-01-16 12:53

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

美籍華僑返台環島 迷途北車幸好遇到他

2020-01-16 12:31

主任檢察官接受測謊？原來是中檢設立測謊室客串演出

2020-01-16 12:04

反對私人碼頭 台中碼頭工會500人抬棺材抗議

2020-01-16 11:47

宜蘭透天厝冒白煙 消防急救滅火

2020-01-16 11:01

影／外送員三「撞」況要注意 驚險肇事畫面曝光

2020-01-16 10:34

救護車輪都被撞掉 嘉義車禍7人受傷

2020-01-16 10:22

八年級生租瑪莎拉蒂耍帥 撞違規左轉TOYOTA

2020-01-16 10:16

鐵皮廠房燒成廢墟

2020-01-16 00:36

1月大男嬰趴睡窒息 保母送辦

2020-01-16 00:29

車速快到無法讀取…競速換車道 害死華航副機師

2020-01-16 00:27

嘉縣中埔鄉深夜車輛3連撞 疑酒駕失控闖禍

2020-01-15 23:54

影／感謝救命慶重生！嘉義OHCA救回患者與消防員相見歡

2020-01-15 22:10

萬里市區傳轟隆巨響 今晚3級地震臉書湧大量留言詢問

2020-01-15 21:48

假投資真詐財 11人「鍵盤詐騙小組」狂詐百萬元

2020-01-15 19:00

反串？屁孩自稱代表館長 滲透挺韓、挺統群組「翻群」

2020-01-15 18:35

BMW維修暴衝撞死同事 技師過失致死判6月

2020-01-15 18:32

影／新生兒等不及了 台南關廟消防分隊救護員車上接生

2020-01-15 17:48

楠梓上百坪廠房陷火海「頓成廢墟」 苦主嘆：損失大了

2020-01-15 15:54

雲縣警局號召12民間單位 捐棉被、米物資助弱勢

2020-01-15 15:37

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

2020-01-15 15:22

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

2020-01-16 15:36

惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

2020-01-16 14:12

萬里市區傳轟隆巨響 今晚3級地震臉書湧大量留言詢問

2020-01-15 21:48

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

2020-01-16 11:33

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

車速快到無法讀取…競速換車道 害死華航副機師

2020-01-16 00:27

八年級生租瑪莎拉蒂耍帥 撞違規左轉TOYOTA

2020-01-16 10:16

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

台南麻豆深夜越南移工衝突砍死2人 警方圍捕凶嫌到案

2020-01-16 06:20

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

台南越南移工狠砍死2同鄉 一死者躲到女宿舍仍被砍死

2020-01-16 08:09

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民梗

2020-01-16 13:11

黃光芹批韓吃官司神隱未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

連千毅當庭道歉求交保無用 雄院裁定羈押確定監所過年

2020-01-15 21:43

秋冬旅遊補助另類功能！想與男友墾丁遊意外揪「小三」

2020-01-16 16:27

看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠17萬

2020-01-16 07:40

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

救護車輪都被撞掉 嘉義車禍7人受傷

2020-01-16 10:22

移工吸血女…印尼同胞賣田 她拿去蓋豪宅

2020-01-16 00:14

陪維冠大樓受災戶走了3年半 律師團難忘閱卷時的心痛

2020-01-16 14:59

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

直播主之亂…連千毅被訴 檢建請強制工作3年

2020-01-16 00:35

影／外送員三「撞」況要注意 驚險肇事畫面曝光

2020-01-16 10:34

嘉縣中埔鄉深夜車輛3連撞 疑酒駕失控闖禍

2020-01-15 23:54

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

1月大男嬰趴睡窒息 保母送辦

2020-01-16 00:29

休假問題爆爭執！看護墜樓重傷 男被依強制罪判拘役

2020-01-16 11:04

台灣通緝犯泰國殺妻 折屍裝箱棄海

2020-01-16 00:07

打官司確認蔡論文 彭文正敗訴

2020-01-16 00:33

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

移民署春節前加緊遣送工作 高雄觀宏案脫團者全數遣返

2020-01-16 12:01

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top