從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

家住台南市永康區埔園里75歲戴姓老翁患有輕度失智，昨天早上7時自行駕駛自小客車外出到醫院抽血至中午仍未返家，家屬擔憂戴民迷途恐發生意外，報請警方緊急協尋，玉井分局楠西分駐所巡佐黃丁柱、警員張特福巡邏時，下午1時26分許接獲分局勤指中心轉永康分局永康派出所通報，調閱路口監視器，不到30分鐘就在台3線尋獲迷途的戴姓老翁人車協助他順利返家。

楠西分駐所巡佐黃丁柱等2員表示，接獲通報立即調閱轄區路口監視器，發現戴姓老翁駕駛的自小客車確實經過楠西區南174線與水庫路口往西方向，且車輛在楠西市區疑似迷路迂迴繞行，分析研判該車可能行經路線即前往梭巡，下午1時55分在轄區台3線福來餐廳對面發現該車，遂將人車攔停帶回派出所，並通知家屬帶回，家屬對警方積極處理方式及高度效率深感敬佩，並再三表達萬分感謝之意。