從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫
家住台南市永康區埔園里75歲戴姓老翁患有輕度失智，昨天早上7時自行駕駛自小客車外出到醫院抽血至中午仍未返家，家屬擔憂戴民迷途恐發生意外，報請警方緊急協尋，玉井分局楠西分駐所巡佐黃丁柱、警員張特福巡邏時，下午1時26分許接獲分局勤指中心轉永康分局永康派出所通報，調閱路口監視器，不到30分鐘就在台3線尋獲迷途的戴姓老翁人車協助他順利返家。
楠西分駐所巡佐黃丁柱等2員表示，接獲通報立即調閱轄區路口監視器，發現戴姓老翁駕駛的自小客車確實經過楠西區南174線與水庫路口往西方向，且車輛在楠西市區疑似迷路迂迴繞行，分析研判該車可能行經路線即前往梭巡，下午1時55分在轄區台3線福來餐廳對面發現該車，遂將人車攔停帶回派出所，並通知家屬帶回，家屬對警方積極處理方式及高度效率深感敬佩，並再三表達萬分感謝之意。
玉井警分局長楊青垂表示，同仁秉持視民如親的精神，運用警察局建置之高科技監視器系統，30分鐘內神速尋獲失智迷途老翁協助返家，積極熱忱表現殊值表揚；也呼籲家中如有高齡失智長者應多加關心，因失智者沒有方向感，盡量能隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，也可向台南市政府社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，若老人不慎走失時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使年長迷途之失智者免於危難。
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