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男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓男子趁颱風夜開貨車到全聯基隆市武隆店，涉嫌倒車用車斗撞破安全玻璃牆垣，再用繩子綁住門市內自動櫃員機（ATM），企圖拖出偷走，結果繩索斷裂，又觸動警報器，匆忙逃離現場。葉落網後辯稱，因不能領錢，才會撞破玻璃，想把ATM拖出來淋雨洩憤。檢方查出葉的供詞不實，依竊盜等罪嫌將他起訴。

檢警調查，葉男在2018年7月11日凌晨趁瑪莉亞颱風來襲之際，由身分不詳同夥在桃園偷小貨車，再載葉到全聯武隆店，開車繞行確定四下無人，由葉駕車用貨車後車斗撞裂全聯裝設安全玻璃的牆垣。

葉接著蒙面、穿著迷彩外套、戴手套下車，用手擊碎玻璃。同夥則用網索綁住全聯內的自動櫃員機，另一端綁在車斗的車柱，再由葉開車試圖拖出自動櫃員機，不料繩子不堪拉扯斷裂，並觸動警報器鈴聲大響，兩人急忙開車逃離現場。

葉男被捕後供稱，他因遭在桃園任職的公司裁員，懷恨在心，全聯是公司的客戶，才會想到武崙店搶走全聯的貨車，報復老闆。由於貨車遲未出現，他想先進全聯領錢，沒想到竟沒開門，一氣之下才會用車斗撞破玻璃，並想把提款機拖出來讓雨淋，不是要偷提款機。

檢方調閱葉男稅務資料，查出他前年7月在一家交通公司擔任司機，並未在他指稱的公司上班，且葉指稱的公司與全聯也無業務往來，認定葉供詞不實，他是為偷提款機才開車撞破全聯門市的玻璃，依法起訴。

葉姓男子趁颱風夜開貨車到全聯基隆市武隆店，企圖拖出門市內自動櫃員機偷走，不料繩索...
葉姓男子趁颱風夜開貨車到全聯基隆市武隆店，企圖拖出門市內自動櫃員機偷走，不料繩索斷裂，還觸動警報器。基隆地檢署偵結，依竊盜等罪嫌將葉起訴。記者邱瑞杰／攝影
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提款機瑪莉亞颱風基隆

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