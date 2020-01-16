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金門海巡已查扣27艘越界陸船成效卓著 縣府慰問嘉勉

2020-01-16 19:14聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

大陸越界捕魚時有所聞，金門海巡隊在去年已查扣26艘非法越界漁船及1艘抽砂船，其中9艘罰鍰金額累計新臺幣500萬元，14艘沒入待銷毀，目前還有4艘查扣在案等待裁罰。農曆春節將至，金門副縣長黃怡凱今日率建設處代理處長文水成等人前往海巡隊，慰問海巡人員執勤之辛勞。

金門每到黃魚、白鯧等高經濟價值魚類漁汛期時，大陸漁船船團數百艘不斷入侵復國墩、翟山、復興嶼等海域，嚴重影響漁民生計，而抽砂船更影響國土保安，為加強驅離非法大陸漁船、抽砂船作業，海巡署於去年曾增派大型艦艇3000噸級巡防艦「高雄艦」、「台南艦」中型100噸級、特勤人員8員增援護漁行動。

因目前大陸漁船皆以快艇為主，海巡隊為提升執勤能量，於本月8日新增1艘多功能艇「CP-1020」，最大航速可達45節，同時具備吃水淺、靈活性高等特性，為我國目前最快、最靈活的執法快艇，將可有效打擊大陸快艇漁船近岸作業。

第九海巡隊副隊長駱天雄指出，為因應大陸漁船越界捕魚案件層出不窮，預計今年還會汰換2艘35噸艦艇、新增1艘多功能艇及1艘100噸艦艇，直到114年會再陸續汰換2艘35噸艦艇，100噸艦艇會增加至6艘，以作為打擊非法大陸漁船及抽砂船的利器；然因金門地區港口船席位的限制，會影響海巡隊艦艇及多功能艇的進駐，駱天雄也希望縣府能給予相關的協助。

針對海巡隊的需求，黃怡凱回應海巡隊可提出相關計畫，納入縣府目前的港口規劃興建計畫中，以增加其所需的船席位；他也感謝海巡人員終年在金門周邊海域掃蕩防堵大陸漁船越界捕魚以維持海上秩序，維護海域治安之辛勞。

農曆春節將至，金門副縣長黃怡凱（左三）今日率建設處代理處長文水成（左二）等人前往...
農曆春節將至，金門副縣長黃怡凱（左三）今日率建設處代理處長文水成（左二）等人前往海巡隊，慰問海巡人員執勤之辛勞。圖／縣府提供
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金門海巡隊為提升執勤能量，於本月8日新增1艘多功能艇「CP-1020」，最大航速...
金門海巡隊為提升執勤能量，於本月8日新增1艘多功能艇「CP-1020」，最大航速可達45節，為目前最快、最靈活的執法快艇，將可有效打擊大陸快艇漁船近岸作業。圖／金門海巡隊提供
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海巡署金門漁民

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