金門海巡已查扣27艘越界陸船成效卓著 縣府慰問嘉勉

大陸越界捕魚時有所聞，金門海巡隊在去年已查扣26艘非法越界漁船及1艘抽砂船，其中9艘罰鍰金額累計新臺幣500萬元，14艘沒入待銷毀，目前還有4艘查扣在案等待裁罰。農曆春節將至，金門副縣長黃怡凱今日率建設處代理處長文水成等人前往海巡隊，慰問海巡人員執勤之辛勞。

金門每到黃魚、白鯧等高經濟價值魚類漁汛期時，大陸漁船船團數百艘不斷入侵復國墩、翟山、復興嶼等海域，嚴重影響漁民生計，而抽砂船更影響國土保安，為加強驅離非法大陸漁船、抽砂船作業，海巡署於去年曾增派大型艦艇3000噸級巡防艦「高雄艦」、「台南艦」中型100噸級、特勤人員8員增援護漁行動。

因目前大陸漁船皆以快艇為主，海巡隊為提升執勤能量，於本月8日新增1艘多功能艇「CP-1020」，最大航速可達45節，同時具備吃水淺、靈活性高等特性，為我國目前最快、最靈活的執法快艇，將可有效打擊大陸快艇漁船近岸作業。

第九海巡隊副隊長駱天雄指出，為因應大陸漁船越界捕魚案件層出不窮，預計今年還會汰換2艘35噸艦艇、新增1艘多功能艇及1艘100噸艦艇，直到114年會再陸續汰換2艘35噸艦艇，100噸艦艇會增加至6艘，以作為打擊非法大陸漁船及抽砂船的利器；然因金門地區港口船席位的限制，會影響海巡隊艦艇及多功能艇的進駐，駱天雄也希望縣府能給予相關的協助。