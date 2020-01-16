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防火宣導有創意 結合消防車著色畫作個人胸章

2020-01-16 18:56聯合報 記者吳淑玲／即時報導

臺南市政府消防局第四救護救災大隊左鎮分隊今天在慈惠教養院舉辦防火宣導活動，消防員特別將消防車、救護車著色畫與各式消防安全宣導標語做結合，由社工、老師及服務對象繪出專屬的胸章，加深他們的印象，也讓原本教條式的講解，變得更生動、活潑。

左鎮消防分隊表示，向學童們宣導各項災害預防的知識，並藉由讓小朋友實際操作CPR急救流程中，體會到保持運動習慣的重要性，將消防、防災常識向下扎根。

由於去年12月初玉井區「真理家族前輩堂」被縱火案造成七人死亡的事件令人痛心，左鎮消防分隊特別藉此事件向慈惠教養院師生宣導安裝「住宅式火災警報器」的重要性，它能在火警發生的第一時間發出警報，讓民眾有更充分的時間避難逃生，以減少傷亡的憾事發生。

另外，為了加深學童消防知識，隊員鄭振鴻特別將消防車救護車著色畫與各式消防安全宣導標語做結合，藉由讓學童著色塗鴨時，將各項災害預防的知識植入他們的腦海中，創造出獨一無二專屬自己的胸章，讓原本教條式的講解，變得生動活潑。

左鎮消防分隊指出，藉此活動除宣導遠離災害，也讓學童具備遇到災害時，要從容、冷靜的逃生觀念，讓防災觀念向下扎根，使防火、防災知識能在生活中落實。

台南市消防局第四大隊左鎮消防分隊到慈惠教養院進行消防安全宣導，製作個人專屬防災胸...
台南市消防局第四大隊左鎮消防分隊到慈惠教養院進行消防安全宣導，製作個人專屬防災胸章。圖/左鎮消防分隊提供
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台南市消防局第四大隊左鎮消防分隊到慈惠教養院進行消防安全宣導，製作個人專屬防災胸...
台南市消防局第四大隊左鎮消防分隊到慈惠教養院進行消防安全宣導，製作個人專屬防災胸章。圖/左鎮消防分隊提供
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救護車

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