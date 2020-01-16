金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

金門副縣長黃怡凱辦公室日前傳出遭竊賊入侵，引起各界關注，雖然警方隔天就火速宣布破案，但縣府的辦公區域安全措施是否有待再強化，縣府政風處今天邀行政處、縣警局針對府區及周邊環境進行安全檢視，除加裝防盜門、窗外，也增設高解析度的錄影監視系統，以即時掌握及收錄辦公區域的安全狀況。

縣府政風處表示，農曆年節將至，金門地區各行各業已陸續辦理尾牙及發放年終獎金，怕竊賊宵小也會趁機「拼經濟」，防範縣府辦公室遭侵之類似案件再次發生，特別針對府區、停車場、地下室及辦公區四周進行實地會勘，除協請警局加強巡邏勤務，也要求保全人員提高巡查密度及落實非上班時段門禁管制外。

針對縣府內的死角等風險較高的處所，已加強採行加裝防盜門、窗、感應燈具，更輔以科技設備，增設高解析度之錄影監視系統，要讓縣府員工辦公更安心。