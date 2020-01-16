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救護車被撞 舞集藝術總監見義勇為徒手撬開車門救人

2020-01-16 16:55聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣消防局雙福分隊救護車今天凌晨2點載長照病患，行經嘉義市中興路與友愛路時，被26歲李姓女子駕駛轎車撞擊，造成2車7人全數送醫；費洛蒙舞集藝術總監劉宸宏正巧目擊車禍現場，本能反應投入傷員救援行動，徒手把變形車門撬開，他在臉書貼搶救經過及照片，網友紛紛為他見義勇為按讚。

劉宸宏說，夜間開車，視線不良，小心開車，正巧目擊車禍現場，救護車與自小客側身對撞，本能反應立即投入傷員救援行動，也不知道那來的力氣，徒手把變形的車門撬開，將昏迷的2位小姐抬下車，安置在旁邊安全的地方。

腦海浮現上課時的教條，脈搏呼吸生命跡象，意識檢視等待後，祈禱這6位傷者得以最好的治療，快快痊癒，感念即時出動的救護單位消防和員警辛苦了。網友說「見義勇為助人為快樂之本！讚！」。

消防局指出，救護車上載著85歲何姓老翁和他61歲兒子，當時何姓老翁因呼吸急促，要送往部立嘉義醫院治療，途中遇上車禍，父子受擦傷。警方調查，李女載陳姓、顏姓友人行經友愛路北向南，王姓男救護員駕駛（41歲）救護車是中興路東向西行駛，救護車一路鳴笛，闖過紅燈號誌，李女未避讓撞上，救護人員到場時，7人都已離開車內，坐在兩側騎樓等待救援。

李女、顏女兩人身上擦傷、胸口悶痛，陳女傷勢較嚴重，腦部輕微出血送往嘉義基督教醫院又轉院至台南奇美醫院，王姓男救護員頸椎不適、另名李姓救護員下背疼痛，送醫治療後暫無大礙。

嘉義縣消防局雙福分隊救護車凌晨載長照病患，行經嘉義市中興路與友愛路時，被李姓女子...
嘉義縣消防局雙福分隊救護車凌晨載長照病患，行經嘉義市中興路與友愛路時，被李姓女子駕駛轎車撞擊，造成2車7人全數送醫；費洛蒙舞集藝術總監劉宸宏正巧目擊車禍現場，本能反應投入傷員救援行動。圖／取自劉宸宏臉書
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嘉義縣消防局雙福分隊救護車凌晨載長照病患，行經嘉義市中興路與友愛路時，被李姓女子...
嘉義縣消防局雙福分隊救護車凌晨載長照病患，行經嘉義市中興路與友愛路時，被李姓女子駕駛轎車撞擊，造成2車7人全數送醫；費洛蒙舞集藝術總監劉宸宏正巧目擊車禍現場，本能反應投入傷員救援行動。圖／取自劉宸宏臉書
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嘉義縣消防局雙福分隊救護車凌晨載長照病患，行經嘉義市中興路與友愛路時，被李姓女子...
嘉義縣消防局雙福分隊救護車凌晨載長照病患，行經嘉義市中興路與友愛路時，被李姓女子駕駛轎車撞擊，造成2車7人全數送醫；費洛蒙舞集藝術總監劉宸宏正巧目擊車禍現場，本能反應投入傷員救援行動。圖／取自劉宸宏臉書
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救護車嘉義車禍

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