接獲犬隻落海通報 海巡救援不分你我牠

海巡署南部分署第5岸巡隊今天上午接獲東琉線客輪業者通報，發現1隻小黑狗在海上載浮載沉，鹽埔安檢所副所長黃璿瑋接獲通報後，隨即派遣勤務人員展開救援工作，在海巡隊員、客輪業者及漁民聯手救援下，順利將落海犬隻救起，交由屏東縣政府動保科獸醫帶回治療。

第5岸巡隊鹽埔安檢所今天上午11時許接獲東琉線交通船業者報案，指東琉線客輪碼頭海域有隻犬隻落海，岌岌可危，請求協助救援；安檢所隊員隨即前往協助，當時恰逢退潮，落海犬隻順著潮水漂進碼頭下方涵洞，岸巡隊員考量若潮水回漲，犬隻恐將溺死在涵洞內，營救速度心須加快。

黃璿瑋當場聯繫在港區清除布袋蓮的膠筏停泊涵洞口，讓安檢人員及客船業者得以進入涵洞搜尋犬隻，而涵洞內光線不足且落海犬隻毛色為黑色，搜救人員又需搶在漲潮前離開涵洞，可說是分秒必爭，經過近半小時找尋，終於將冷得直發哆嗦的小黑犬帶出涵洞，交由屏東縣政府動保科帶回治療。