彰化資深警員書法了得 春節揮毫贈春聯受矚目

農曆春節將至，各地辦起了現場揮毫贈春聯活動，田中分局47歲巡佐謝秉辛從高中開始熱愛書法，勤練不輟，過去曾獲邀到日本東京都美術館參展，也以在地瑰寶螺溪石硯組合文房四寶框架藝術品取得專利，謝秉辛說，拿毛筆寫字可紓壓，也為警察生涯增添更多成就感。

謝秉辛今天在田中分局安排下，在大廳寫春聯，民眾在旁專心觀看也踴躍索取。警察工作繁重，常讓人有剛毅性格的刻板印象，謝秉辛卻是從高中開始練書法，高中畢業考上警專也加入書法社，被老師看重擔任助教，任警職24年來都未停止寫書法、畫國畫，女兒也受他影響，從小練書法，寫得一手好字。

謝秉辛曾在社區擔任書法老師，教居民寫書法，每年配合縣警局、分局活動揮毫、送春聯，他也擅長國畫，獲得長官賞識，每當重要日子要送匾額、賀詞時，各方請求筆墨的邀約不斷，他說，工作繁重也會寫書法放鬆，興趣已融入他的生活。

坊間賣春聯的業者雖多，但手寫的春聯每年仍受歡迎，連續10年獲邀田中區機構、公務單位寫春聯的書法家葉馨鎂也說，以往過年前跑攤約10場，今年受選舉影響也有7、8場，手寫的溫度民眾仍然喜歡，現在還能客製化，包括政令宣導、店家攬客的標語，透過毛筆字呈現又是不一樣的味道。