台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

台東縣東河鄉興昌村一處釋迦園，13日發現逾1萬斤左右釋迦遭偷採，損失超過50萬元，台東縣長饒慶鈴即要求警方查辦，成功警分局連日分析追查後，順利逮捕以陳姓男子為首的竊盜集團，查扣釋迦502斤及犯案工具，並收出毒品。全案訊後今天依竊盜、毒品罪移送台東地檢署擴大偵辦。

成功警分局表示，接獲被害果農報案後，即成立專案小組，隨後先行研判可能銷贓管道，經分析追查後，掌握到陳姓男子涉有重嫌，並展開跟監埋伏埋伏，昨晚見時機成熟，發動搜索，在銷贓處所從車上起出502斤釋迦贓物，以及手套、剪刀等犯案工具，另也查獲毒品安非他命7.75公克，帶回陳嫌及1名共犯。

警方調查，以陳姓男子為首的迦竊盜集團，專門鎖定人車稀少及沒有嚴密看管的果園，利用夜晚開廂型車行竊後，隨即進行包裝運送。陳男供稱因缺錢花用，看準近期適逢釋迦採收期間價格看漲，才會夥同友人行竊變賣換現。不過，警方認為共犯不只1名，仍持續追查偵辦中。

成功分局長蘇偉荃提醒，近期適逢釋迦採收期間，農民朋友應注意門禁將果園大門上鎖，也呼籲各盤商水果業者勿收受來路不明釋迦。