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首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣東河鄉興昌村一處釋迦園，13日發現逾1萬斤左右釋迦遭偷採，損失超過50萬元，台東縣長饒慶鈴即要求警方查辦，成功警分局連日分析追查後，順利逮捕以陳姓男子為首的竊盜集團，查扣釋迦502斤及犯案工具，並收出毒品。全案訊後今天依竊盜、毒品罪移送台東地檢署擴大偵辦。

成功警分局表示，接獲被害果農報案後，即成立專案小組，隨後先行研判可能銷贓管道，經分析追查後，掌握到陳姓男子涉有重嫌，並展開跟監埋伏埋伏，昨晚見時機成熟，發動搜索，在銷贓處所從車上起出502斤釋迦贓物，以及手套、剪刀等犯案工具，另也查獲毒品安非他命7.75公克，帶回陳嫌及1名共犯。

警方調查，以陳姓男子為首的迦竊盜集團，專門鎖定人車稀少及沒有嚴密看管的果園，利用夜晚開廂型車行竊後，隨即進行包裝運送。陳男供稱因缺錢花用，看準近期適逢釋迦採收期間價格看漲，才會夥同友人行竊變賣換現。不過，警方認為共犯不只1名，仍持續追查偵辦中。

成功分局長蘇偉荃提醒，近期適逢釋迦採收期間，農民朋友應注意門禁將果園大門上鎖，也呼籲各盤商水果業者勿收受來路不明釋迦。

農業處長許家豪表示，接近農曆年，目前正值釋迦產季，市場價格持續上揚中，目前東河鄉地區A級果每斤約72元、B級每斤約62元。為保障農民權益，將於行政院農委會會議中，建議將農產竊盜險納入保險範圍，並在農業設施補助中增列監視器設備補助，以保全農作。

台東縣成功警分局破獲東河鄉釋迦竊盜案，順利逮獲以陳姓男子為首的竊盜集團。圖／成功...
台東縣成功警分局破獲東河鄉釋迦竊盜案，順利逮獲以陳姓男子為首的竊盜集團。圖／成功警分局提供
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警方在陳嫌銷贓處所，當場起出釋迦贓物502斤。圖／成功警分局提供
警方在陳嫌銷贓處所，當場起出釋迦贓物502斤。圖／成功警分局提供
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警方查扣手套、剪刀等犯案工具，另也查獲毒品安非他命7.75公克。圖／成功警分局提...
警方查扣手套、剪刀等犯案工具，另也查獲毒品安非他命7.75公克。圖／成功警分局提供
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竊盜毒品台東

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