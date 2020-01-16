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九旬老翁拄杖穿梭車潮 暖警用投票通知單助他返家

2020-01-16 14:08聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓老翁因獨自穿梭在大貨車來往頻繁的高鳳路上，轄區警方小港分局員警巡邏時見狀，穿過車海將他帶到路邊，由於李翁無法明確表達姓名、住處，員警便請李在身上搜索，藉由李上衣口袋的投票通知單，助老翁回家。

警方表示，前天下午3點半左右，小港警分局桂陽所郭姓、陳姓員警巡邏行經小港區高鳳路時，見到年齡已達95歲的李姓老翁拄著拐杖，穿梭在大貨車來往的路上，員警擔心他出意外，上前關心。

但不論員警如何詢問，李翁始終無法明確表達姓名及住處，也不知為何獨自一人走在高鳳路上，警方只好請李看看身上物品，果然找到一張投票通知單。警方藉由通知單上的資料，使用警正系同查詢，順利送李翁回到鳳山區的住處。

高雄李姓老翁因獨自穿梭在大貨車來往頻繁的高鳳路上，轄區警方小港分局員警巡邏時見狀...
高雄李姓老翁因獨自穿梭在大貨車來往頻繁的高鳳路上，轄區警方小港分局員警巡邏時見狀，穿過車海將他帶到路邊，由於李翁無法明確表達姓名、住處。記者邱奕能／翻攝
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