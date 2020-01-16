九旬老翁拄杖穿梭車潮 暖警用投票通知單助他返家

高雄李姓老翁因獨自穿梭在大貨車來往頻繁的高鳳路上，轄區警方小港分局員警巡邏時見狀，穿過車海將他帶到路邊，由於李翁無法明確表達姓名、住處，員警便請李在身上搜索，藉由李上衣口袋的投票通知單，助老翁回家。

警方表示，前天下午3點半左右，小港警分局桂陽所郭姓、陳姓員警巡邏行經小港區高鳳路時，見到年齡已達95歲的李姓老翁拄著拐杖，穿梭在大貨車來往的路上，員警擔心他出意外，上前關心。