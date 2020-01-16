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美籍華僑返台環島 迷途北車幸好遇到他

2020-01-16 12:31聯合報 記者李隆揆／即時報導

日前2名美籍華僑返台自助環島旅遊，在台北車站寄物用餐後，想取回行李卻找不到原本寄物的置物櫃，巡邏警員高銘慶見狀便協助聯繫客服人員，因擔心2人延誤車班，順利領回行李後更主動帶領2人前往搭車處，為兩人結束北車迷途驚魂。

轄區警方表示，台北車站是北部重要轉運中心，因三鐵共構結構，且鄰近桃園機場捷運，站體四通八達，號稱全台最大交通迷宮，就連在地人也經常搞不清楚方向，初次到訪的外籍旅客更是容易迷路。

去年底1名黃姓美籍女華僑與友人返台自助旅遊，打算藉大眾交通工具環島遊玩，從北車搭車離開前，2人將隨身行李放置站內的置物櫃內，到附近用餐；眼看搭車時間將近，2人欲領回行李，卻在站內迷途，加上寄物櫃分布多區且外觀大同小異，導致2人遍尋不著、心急如焚。

當時轄區忠孝西路派出所警員高銘慶正好執行巡邏勤務，見2人著急無助，便上前關心；高員知情後依照2人所述，協助聯繫寄物櫃公司客服人員，確認寄物地點，隨後除順利領回2人隨身行李外，為避免2人延誤車班，高員更主動帶領她們前往搭車處，2人才得以繼續旅程。

警方呼籲，民眾租用寄物櫃應熟記放置區域，建議可用手機拍照紀錄周遭環境，方便事後尋找，以免傷了興致。

當時轄區忠孝西路派出所警員高銘慶正好執行巡邏勤務，見2人著急無助，便上前關心。記...
當時轄區忠孝西路派出所警員高銘慶正好執行巡邏勤務，見2人著急無助，便上前關心。記者李隆揆／翻攝
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環島台北車站

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