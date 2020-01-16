影／外送員三「撞」況要注意 驚險肇事畫面曝光

農曆新年近，圍爐團聚不少家庭選擇叫外送員送餐，台中市警局第五分局統計去年1至12月，外送員發生交通事故「撞」況，其中以：未依規定讓車、未注意車前狀態及迴轉未依規定為前三大肇事原因，又12時至14時與18時與20時的中午與晚餐時段為高峰，五分局特別製作外送員宣導影片，呼籲送餐接單賺錢之際，勿忘交通規則、安全第一。

第五警分局分局長郭士傑指出，歷年機車傷亡事故肇事原因主要為「未注意車前狀態」、「超速失控」、「未依規定減速」、「未依規定讓車」、「闖紅燈」、「酒駕失控」、「未保持行車距離」及「左轉彎未依規定」，多與速度管理有關，而外送員為爭取業績而搶快，更易造成事故發生。

美食外送平台興起，台中市第五警分局統計北屯區去年1至12月，共發生27件外送員A2類(受傷)交通事故，造成37人受傷，A3類(財損)交通事故1件。

事故地點以北平路、昌平路、東山路等路段為最高，事故時間以中午12至14時10件最高、下午6至8時5件次之，事故原因最高依序以：未依規定讓車、未注意車前狀態及迴轉未依規定。

警方指出，由資料可見，用餐時段外送員為了搶單趕時間而發生交通事故比率高；另外送員常有超速、闖紅燈、違規停車、行車時使用手機等交通違規行為，易常為發生事故的主因。

第五警分局於「109年加強重要節日安全維護」期間，特別拍攝外送員交通事故宣導短片，並將外送員驚險的交通事故畫面曝光，提醒外送員行車注意安全，切忌搶快。