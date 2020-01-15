影／感謝救命慶重生！嘉義OHCA救回患者與消防員相見歡

嘉義市消防局今天下午舉辦「109年消防節慶祝及表揚典禮」，市長黃敏惠到場表揚績優消防人員，並與去年底消防員救護重生的3名患者，共同切蛋糕慶祝重生，也對英勇救人消防員表達最崇高敬意，感謝所有警義消與志工，全年無休為保障市民生命安全與財產而努力，是嘉義市美好幸福基石。

根據嘉義市救災資料統計顯示，消防局108年受理火災案件計有438件，受理捕蜂、捉蛇等為民服務等其他案件1699件，全年度救護出動1萬4925次，救護人數更高達1萬3015人次。

消防局指出，其中OHCA（到院前心肺功能停止病患）案件救護，去年度共計有294件，有70人在救援2小時內恢復生命徵象，急救成功比率高達23.81%，有14人成功康復出院，消防局今天也邀請被成功搶救患者，與參與救護人員一同慶祝重生，場面溫馨感人。

88歲程阿嬤去年9月11日下午3時許，突然失去生命徵象，立即打119求救，家屬並接受派遣員線上指導CPR，急救人員到場接手後施予12分鐘CPR心肺復甦術急救，到院後恢復生命徵象及自發性呼吸，今天阿嬤與當天到場急救的德安鳳凰志工分隊長蕭玉葉見面，開心的說「真的謝謝妳！」兩人相互擁抱、場面感人。

20歲陳柔捷去年在家中被發現倒地不起，經家人打119求救，急救員到場評估無呼吸脈搏，立即施於CPR心肺復甦術急救，現場立即恢復生命徵象及自發性呼吸，她今天接受當天急救的第二分隊隊員李坤瑋獻花，恭喜恢復健康，頻頻道謝、感謝救命之恩。