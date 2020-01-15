萬里市區傳轟隆巨響 今晚3級地震臉書湧大量留言詢問

新北市今晚8時41分發生地震，最大震級在萬里，金山、萬里都有民眾在臉書社群貼文，有聽到轟隆一聲巨響，接著地板搖有10多秒，原本以為是打雷，後來知是地震，臉書社群頓時湧入大批網友留言，詢問發生什麼事，地震好大。新北市消防局表示，目前並無災情傳出。

金山一位民眾說，今晚8點40多分時，突然聽到天空一個轟隆的聲響，接著地板就有響聲，搖了10多秒，以為是打雷，後來才像地震。

根據中央氣象局資料，今晚8時41分48秒，位置：北緯 25.18度，東經 121.62度，即在新北市政府東北方 24.3 公里 ，位於新北市萬里區，地震深度5.2公里，芮氏規模3.3。各地震度級，萬里3級、石門2級、新北市1級。

「北海岸全民聯盟公社」臉書社群今晚地震後，湧入不少人留言，有人說，「金山萬里今晚地震有感，算有搖」、「我有聽到轟隆一聲，大家有聽到嗎？」，有人回答「有，好大聲」，還有人說「沒有前後搖，是整個往下的感覺」、「還以為打雷，超級有感」，還有不少人問，「核一、核二還好嗎？第一次萬里市區感覺違麼搖」，還有人說小孩從床上跳下來，真的有搖，不知有沒有發生事故？

還有網友說，是萬里出總統才有巨響的，但馬上有人說，是萬里出副總統賴清德啦，不是出總統啦。