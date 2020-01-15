反毒行動博物館特展 參觀累積近15萬人次

法務部表示，今天起在宜蘭餅發明館辦理「藥不藥．一念間」反毒行動博物館特展，特展活動107年5月啟動並在各縣市展出，參觀者已累積近15萬人次。

法務部發布新聞稿指出，為強化新世代反毒策略，提升民眾反毒知能，法務部結合宜蘭餅公司、慈濟大學及扶輪社等民間資源，於今天至3月1日在宜蘭餅發明館辦理「藥不藥．一念間」反毒行動博物館特展。

法務部長蔡清祥在開幕記者會致詞時表示，秉持「新世代反毒策略」及行動綱領，統合六大緝毒系統，強力查緝毒品犯罪，推動「安居緝毒」專案，掃蕩社區毒品源頭，保護民眾免於毒品危害，讓國人安居樂業。

蔡清祥強調，毒品危害防制條例修正案於去年12月17日修正通過，修法後將重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品之刑度及罰金額度；加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒之刑度及擴大沒收、澈底剝奪毒販不法所得。

蔡清祥說，修法也將持有第三級、第四級毒品的入刑標準，由原本規定的持有20公克以上降為5公克以上，擴大入刑範圍，遏止新興毒品流通散播，且不論施用或持有各類毒品或數量多寡，或科以刑責，或處以行政罰，均有處罰，並非之前謠傳的「吃毒無罪」等假訊息，政府會貫徹重罪重懲。

為了減少毒品新生人口，法務部積極拓展預防端宣導工作，尤其新興毒品推陳出新，偽裝樣態不斷翻新，常以咖啡包、軟糖等方式混裝出現，為提高民眾及年輕朋友警覺，特別呈現在45呎貨櫃大小的行動博物館中。

反毒行動博物館特展內容為擴大國立自然科學博物館「古今法醫特展與反毒防罪體驗特展」效益所進行的延伸展示教育工作，行動博物館車內展示包含體驗模擬毒駕、吸毒後面貌、電腦遊戲、毒害影像的展示、實際藥物濫用案例、現今流行新興毒品樣態等，讓參觀者認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範。