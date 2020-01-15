響應119消防節 新北消防與IKEA舉辦救災演練

元月19日適逢台灣消防節，新北市消防局響應消防節，今天上午在新店區大型家具賣場IKEA舉辦大型救災演練，模擬配電盤爆炸後產生巨大濃煙，藉此檢視大型賣場對於疏散避難逃生的能力是否及格。

農曆新年將至，每逢過年大型賣場都會湧入大批逛街人潮，新北市消防局第四大隊為響應消防節以普及推廣防災觀念，並檢視賣場如果遇到災難時，是否有能力疏散大批避難民眾，今天上午在新店轄內的大型家具賣場IKEA進行救災演練。

消防局指出，此次模擬一改過去較靜態的消防宣導模式，除了結合地方里長、區公所辦理防災教育活動外，更有架設濃煙蛇籠進行火災模擬、展示救災器材供民眾體驗等，象徵新北市消防局吉祥物「犀牛哥」也前往賣場外推廣消防知識，並贈送現場民眾文宣紀念品。

新北市消防局第四大隊長蕭力愷表示，為增進民眾生命財產安全朝零災害邁進，防災觀念普及化及獨居長者和舊式公寓的住警器推廣都屬於防災工作重要的一環。