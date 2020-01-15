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消防鳳凰獎楷模 共72人獲獎

2020-01-15 18:39中央社 台北15日電

內政部消防署今天舉辦「鳳凰獎」楷模表揚典禮，共計72人獲獎。行政院長蘇貞昌表示，鳳凰獎為全國最高獎項，透過大家的投入讓災害減到最小，這個獎項代表政府的重視和敬意。

消防署下午舉辦「108年鳳凰獎楷模表揚典禮」，包括有30名消防人員、30名義消人員、6名防火宣導志工、3名救護志工及3名災害防救志工獲獎，蘇貞昌和內政部長徐國勇也到場慰勉和頒獎表揚。

蘇貞昌致詞表示，鳳凰獎為全國最高獎項，也意味為政府所重視和敬意，透過大家的投入讓災害減到最小，從其精神和努力讓各界看到團隊合作精神，盼以此讓全國同胞學習，且從法令修改、預算編列及裝備加強等作為，讓防災、救災做到更好。

徐國勇表示，救人一命、勝造七級浮屠，整個國家防災體系裡，政府力量有所不足之處，就由民間彌補這個空檔，從鳳凰獎楷模即可看到民間力量無窮，面對台灣各種天災，他們都和政府站在一起，扮演防災、救災的重要角色，同時也允諾會增補消防人力和預算。

獲獎楷模之一的新竹市消防局義消總隊副總隊長劉清潺也說，感謝中央政府設立此獎項，給予義務從事消防工作者莫大光榮和鼓勵，國內這幾年來發生數起重大災害，消防團隊都扮演著活菩薩角色，義無反顧協助救災，這些經驗都是人生重要資產，義消團隊精神永不變。

消防署表示，救火救災、居家防火安全檢查等各式各類消防工作，除由全國1萬多名消防人員努力執行外，民間資源的投入也相當重要，根據內政部統計，現有4萬多名義消、6000多名防火宣導志工、3000多名救護志工及4000多名災害防救志工，共同協助消防及災害防救工作行列。

透過年度「鳳凰獎」表揚活動，消防署說，盼藉此振奮消防同仁工作士氣、推廣消防專業形象，以促進消防團隊的精益發展，及增加全國人民及社會各界對各項消防及災害防救工作的關注、支持與肯定。

內政部蘇貞昌

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