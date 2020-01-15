親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

開發近逼！石牌三大家族百年宅第恐不保？

被Keanna提告 謝和弦帶莉婭赴警局反告竊盜

影／新生兒等不及了 台南關廟消防分隊救護員車上接生

2020-01-15 17:48聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

「快停路邊，看到胎兒的頭了！」台南市關廟消防分隊救護車，昨天載送孕婦前住醫院途中，救護員向駕駛表示，來不及到醫院生產了，快，趕快停靠路邊接生，救護員劉紹其、張峻彬在救護車上順利接生下健康男嬰。

黃姓孕婦第2胎，昨晚救護人員到達孕婦家中時，家人表示已陣痛好幾個小時了，撥打119求救。救護員詢問孕婦陣痛時間約5分鐘一次，馬上將孕婦移置救護車內驅車前往高雄市產檢的伯仁醫院，上車時孕婦不舒服，給與左側躺舒緩孕婦，檢查孕婦只有陣痛，路途中監測孕婦陣痛的時間，從約5分鐘陣痛一次，到約3分鐘陣痛，隨著時間而疼痛加劇，經救護員再次檢查，已經看見胎頭。

此時救護車正位於國到一號南下往高雄方向，後方救護員向前方駕駛表示，來不及到醫院生產了，快，趕快停靠路邊接生，停靠路肩後準備生產包接生。

孕婦生產期間，救護員請孕婦配合呼吸，她疼痛哀嚎聲也加大，從見胎頭到產出約不到3分鐘時間，順利產出嬰兒。將嬰兒保暖包覆後交由媽媽抱著安撫胎兒並平安送至高雄市醫院。

在救護車上孕婦老公都非常緊張，一路上試圖安撫，但孕婦：「因為非常疼痛，你不懂這種疼痛的感覺，老公不要吵她！」救護員為了讓孕婦能夠專心準備生產，也只好請先生先閉嘴了，不影響孕婦的情緒。

救護員在順利接生男嬰後都非常興奮，目睹新生兒平安健康的到來，接下來也要迎接新年，對於該父母親來說也是最好的禮物。

台南市關廟消防分隊救護救護員，在救護車上順利接生下健康男嬰。記者黃宣翰／翻攝
台南市關廟消防分隊救護救護員，在救護車上順利接生下健康男嬰。記者黃宣翰／翻攝
分享

孕婦救護員救護車

延伸閱讀

搭機到塞班島探親 25歲日女被要求驗孕「好丟...

台南市57個消防分隊 1月19日讓民眾參觀近...

影／南投孕婦急產 小女嬰等不及救護車上探出頭

經典三菱跑車Eclipse 3000GT ...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

反串？屁孩自稱代表館長 滲透挺韓、挺統群組「翻群」

2020-01-15 18:35

被混血辣妻提告求償420萬 謝和弦偕新歡聯手反告

2020-01-15 19:20

假投資真詐財 11人「鍵盤詐騙小組」狂詐百萬元

2020-01-15 19:00

BMW維修暴衝撞死同事 技師過失致死判6月

2020-01-15 18:32

楠梓上百坪廠房陷火海「頓成廢墟」 苦主嘆：損失大了

2020-01-15 15:54

雲縣警局號召12民間單位 捐棉被、米物資助弱勢

2020-01-15 15:37

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

2020-01-15 15:22

認真警好眼力 協助尋回遺失公款

2020-01-15 15:13

神轎壓轎金遭竊 警今逮人送辦

2020-01-15 15:13

白河警金融防搶演練 歹徒戴造型面具

2020-01-15 14:56

華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴BMW駕駛

2020-01-15 14:41

立院旁擦撞 男警倒地鎖骨骨折送醫

2020-01-15 14:20

影／失智婦直往馬路衝 警深夜耐心陪伴步行1公里

2020-01-15 14:15

瞪一眼就拿球棒活活打死人 火爆男殺人罪判22年

2020-01-15 13:56

海巡署成立20年 歷任署長回娘家

2020-01-15 13:50

影／台南警方防搶演練 女警扮火辣女飛車族吸睛

2020-01-15 13:20

去年鐵路警遭刺身亡 台中警四分局買防砍背心護警身

2020-01-15 13:15

回顧嘉義消防局歷史 當年消防車得沿街敲鈴找義消滅火

2020-01-15 12:52

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

2020-01-15 12:03

男嬰窒息相驗無外傷 阿公嘆抱到冷冰冰

2020-01-15 12:02

高雄倉庫大火竄濃煙 近加油站警方擴大管制

2020-01-15 11:55

影／小黃急切右轉撞倒兩騎士 騎士拍窗怒罵：出來

2020-01-15 11:55

高雄2月大男嬰收托猝死 保母有超收情形

2020-01-15 11:53

民眾盜採600公斤砂石 自稱帶回家貼牆壁

2020-01-15 11:25

大火濃煙惡臭學校閉門窗 立委批高雄市府應變慢

2020-01-15 11:12

影／14日深夜台東轎車飛撞3民宅 警方：肇事原因調查中

2020-01-15 11:01

影／居無定所到處撬車窗行竊 男犯後不到3小時遭警逮捕

2020-01-15 11:00

快過年了別跟荷包過不去！ 中市區間測速今開始取締

2020-01-15 10:47

中市警三分局迎實習新血 用一對一師徒制傳功夫

2020-01-15 10:08

消防小隊長帶頭千杯又千杯 南投消防局：如屬實將嚴懲

2020-01-15 10:00

台南市57個消防分隊 1月19日讓民眾參觀近距離體驗

2020-01-15 09:41

疑變換車道不慎 中市轎車路中間翻車

2020-01-15 09:31

楠梓鐵皮倉庫竄大火黑煙 庫房塌陷驚險

2020-01-15 09:19

高雄工廠倉庫清晨大火漫刺鼻燒焦味 市府發布空品警示

2020-01-15 08:44

送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

2020-01-15 01:24

疑感情不順 男士官、女兵輕生

2020-01-15 00:41

陪傅崐萁謝票 麥克風手摔傷腦震盪住院

2020-01-15 00:01

閃左轉車輛撞上分隔島 貨車內飲料箱散落一地

2020-01-14 21:49

嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦

2020-01-14 21:21
看更多

熱門文章

老婆婆錢不夠便當店員臉臭 正義姊怒：都算我的

2020-01-14 20:38

空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內

2020-01-14 20:23

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

2020-01-15 12:03

韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法

2020-01-14 19:58

國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償

2020-01-14 19:55

入伍生操練熱衰竭身亡 陸軍司令部確定要賠476萬元

2020-01-15 12:40

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

悲慘童年…分屍案凶嫌 無言的一生

2020-01-15 00:31

送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

2020-01-15 01:24

嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦

2020-01-14 21:21

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17

泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

2020-01-15 14:20

華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴BMW駕駛

2020-01-15 14:41

男嬰窒息相驗無外傷 阿公嘆抱到冷冰冰

2020-01-15 12:02

到好市多換輪胎 10天後高架橋上胎皮噴飛、板金凹洞

2020-01-14 19:51

快過年了別跟荷包過不去！ 中市區間測速今開始取締

2020-01-15 10:47

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47

「歡迎光臨MY縫」 人妻抓包老公和小三傳鹹濕訊息

2020-01-15 12:05

影／台南警方防搶演練 女警扮火辣女飛車族吸睛

2020-01-15 13:20

男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治

2020-01-14 22:27

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19

瞪一眼就拿球棒活活打死人 火爆男殺人罪判22年

2020-01-15 13:56

亞力山大詐欺案入獄 唐雅君10年翻身重回健身業

2020-01-15 13:00

影／台南輪胎廠大火上午撲滅晚上死灰復燃 惡臭四溢

2020-01-14 19:36

高雄工廠倉庫清晨大火漫刺鼻燒焦味 市府發布空品警示

2020-01-15 08:44

宜蘭男自稱有特殊性需求 四度來台北強摸女子下體遭逮

2020-01-14 22:55

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

2020-01-15 15:22

疑感情不順 男士官、女兵輕生

2020-01-15 00:41

楠梓鐵皮倉庫竄大火黑煙 庫房塌陷驚險

2020-01-15 09:19

楠梓上百坪廠房陷火海「頓成廢墟」 苦主嘆：損失大了

2020-01-15 15:54

一夜情後偷拍女子裸照炫耀 卻分享傳到她朋友的群組裡

2020-01-15 17:23

老婆和只穿內褲的小王「洽談公事」 人夫求償贏了！

2020-01-15 12:42

消防小隊長帶頭千杯又千杯 南投消防局：如屬實將嚴懲

2020-01-15 10:00

周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50

竹東鎮長補選 檢方查賄工作啟動

2020-01-15 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top