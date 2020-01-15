影／新生兒等不及了 台南關廟消防分隊救護員車上接生

「快停路邊，看到胎兒的頭了！」台南市關廟消防分隊救護車，昨天載送孕婦前住醫院途中，救護員向駕駛表示，來不及到醫院生產了，快，趕快停靠路邊接生，救護員劉紹其、張峻彬在救護車上順利接生下健康男嬰。

黃姓孕婦第2胎，昨晚救護人員到達孕婦家中時，家人表示已陣痛好幾個小時了，撥打119求救。救護員詢問孕婦陣痛時間約5分鐘一次，馬上將孕婦移置救護車內驅車前往高雄市產檢的伯仁醫院，上車時孕婦不舒服，給與左側躺舒緩孕婦，檢查孕婦只有陣痛，路途中監測孕婦陣痛的時間，從約5分鐘陣痛一次，到約3分鐘陣痛，隨著時間而疼痛加劇，經救護員再次檢查，已經看見胎頭。

此時救護車正位於國到一號南下往高雄方向，後方救護員向前方駕駛表示，來不及到醫院生產了，快，趕快停靠路邊接生，停靠路肩後準備生產包接生。

孕婦生產期間，救護員請孕婦配合呼吸，她疼痛哀嚎聲也加大，從見胎頭到產出約不到3分鐘時間，順利產出嬰兒。將嬰兒保暖包覆後交由媽媽抱著安撫胎兒並平安送至高雄市醫院。

在救護車上孕婦老公都非常緊張，一路上試圖安撫，但孕婦：「因為非常疼痛，你不懂這種疼痛的感覺，老公不要吵她！」救護員為了讓孕婦能夠專心準備生產，也只好請先生先閉嘴了，不影響孕婦的情緒。