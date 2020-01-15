感念消防、義消與志工付出 內政部舉辦鳳凰獎楷模典禮

內政部為感謝消防、義消與志工們用心付出，今天下午舉辦2019年鳳凰獎楷模表揚典禮，公開表揚72名來自全國各地的消防、義消、災害防救志工，行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇也特別抵達現場頒獎，肯定所有參與消防、災防工作的人員。

鳳凰獎為象徵消防最高榮譽的獎項，內政部指出，這次當選的30位消防人員、30位義消人員、6位防火宣導志工、3位救護志工及3位災害防救志工共72名楷模，今天上午獲總統接見後。下午內政部也特地舉辦鳳凰獎楷模表揚典禮，感念72名楷模的付出。

蘇貞昌於會中表示，水火無情，災難隨時可能發生，除了事前的預防外，災時即刻救援也相當重要，對於消防、義消及志工們無懼危險，投入各種救援工作這種「捨身救人」的勇敢行為非常敬佩，也希望所有參與防救災工作的人員須注意自身安全，讓防救災工作持續朝向無傷亡、無災損及無災害的目標努力邁進。