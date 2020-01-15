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「不給錢、就殺人」 新竹警方防搶演練逼真

2020-01-15 16:21聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

為確保春節假期，有效遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，新竹警察局第三分局、第二分局今天個別與轄內銀行合作實施金融機構「防搶演練」，2名員警假扮持槍歹徒戴全罩式安全帽、戴口罩侵入行搶，將隨身帶來的手提袋丟入櫃檯，恐嚇新竹行員「不給錢，就殺人」，取得贓款後奪門逃跑，最後經警方攔截圍捕，迅速逮捕搶匪，整個過程逼真、精彩。

二分局轄內第三信用合作社民生分社同樣面臨搶案，兩名歹徒同樣戴著安全帽衝向櫃檯，朝天花板連開兩槍吆喝「搶劫！交錢！」行員藉故手忙腳亂拖延時間，順勢按下警鈴，歹徒只好拿著贓款騎贓車狂奔，二分局勤務指揮中心獲報，立刻啟動攔截圍捕，於經國路往竹北方向將兩人壓制逮捕。

三分局警方指出，這次演習與新竹第三信用合作社東南分社合作，情境為歹徒強搶30萬元現金，騎乘預藏的黑色重機車，由東南街往食品路方向逃逸，分局巡邏員警巡邏時發覺有異狀，即自後追趕，通報各單位迅速到場支援，歹徒逃跑至南門所攔截圍捕點，遇攔截圍捕巡邏網，見後有追兵、前有攔截，逃跑無望，束手就擒，順利將贓款全數取回。

警方指出，這次防搶演練希望能提升金融機構業者及保全人員的敏銳度及自我安全防衛能力，並提高執勤員警的警覺性與機動性，發揮勤務指揮管制效能，即時追緝攔截圍捕嫌犯，迅速破案以確保各金融機構及市民生命、財產安全，過程緊湊逼真，演練圓滿結束。

警方呼籲，民眾外出盡量避免攜帶大量現金及貴重金飾，存領大量款項應有2人以上同行，也可隨時向當地警察機關申請警力護鈔，由員警陪同護送至指定處所，降低被害風險。

二分局與轄內銀行合作實施金融機構「防搶演練」，行員向警方陳述搶案過程。圖／警方提...
二分局與轄內銀行合作實施金融機構「防搶演練」，行員向警方陳述搶案過程。圖／警方提供
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三分局與轄內銀行合作實施金融機構「防搶演練」，2名員警假扮持槍歹徒戴全罩式安全帽...
三分局與轄內銀行合作實施金融機構「防搶演練」，2名員警假扮持槍歹徒戴全罩式安全帽、戴口罩侵入行搶。圖／警方提供
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二分局轄內一間銀行同樣面臨搶案，兩名歹徒同樣戴著安全帽衝向櫃檯，朝天花板連開兩槍...
二分局轄內一間銀行同樣面臨搶案，兩名歹徒同樣戴著安全帽衝向櫃檯，朝天花板連開兩槍吆喝「搶劫！交錢！」。圖／警方提供
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新竹贓款警察

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