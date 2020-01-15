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楠梓上百坪廠房陷火海「頓成廢墟」 苦主嘆：損失大了

2020-01-15 15:54聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市楠梓東昌街上一家紡織廠鐵皮倉庫今天清晨猛竄烈火，還伴隨濃烈黑煙，火勢蔓延波及連棟的影印機公司、麵包廠及食品廠，庫房耐不住高溫塌陷，占地約360坪的廠房頓成一片廢墟。受波及的影印店公司負責人哀嘆，「損失大了」，廠內電腦機具、碳粉等生財工具都付之一炬，具體財損尚待估計。

影印店負責人接獲消息趕到現場，忍不住搖頭哀嘆，「損失大了」，由於起火時，廠內還沒有人上工，沒能及時應變，導致廠內機具財物頓時被火燒成廢鐵，光是自己廠就損失至少上百萬。起火現場是4間連棟的鐵皮建物，疑是紡織廠起火後，順勢朝影印機公司、麵包廠及食品廠延燒，左鄰右舍傳言，四家廠房損失可能超過3000萬。

高雄市消防局清晨6點5分獲報，派遣右昌、橋頭、左營、楠梓、新莊等14個分隊，出動30車84人馳援搶救，得知廠內無人受困，隨即佈線出水控制，並在7點29分迅速控制火勢、8點13分通報火勢撲滅，粗估燃燒面積共1200平方公尺。

現場焦黑一片，廠房全成廢墟，甚至緊鄰廠房的一間透天厝也遭殃，外牆被濃烈火煙燻黑、壁面剝落。詳細起火原因尚待火調人員調查釐清，初步並未發現人為因素，消防單位並通報警察局、自來水公司、台電公司、勞動檢查處、環保局到場協助後續處理。

高雄市清晨工廠大火冒出濃煙，燒焦異味瀰漫整個高雄市區影響空氣品質。記者賴郁薇／翻...
高雄市清晨工廠大火冒出濃煙，燒焦異味瀰漫整個高雄市區影響空氣品質。記者賴郁薇／翻攝
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高雄市清晨工廠大火冒出濃煙，廠房頓時成廢墟。記者賴郁薇／攝影
高雄市清晨工廠大火冒出濃煙，廠房頓時成廢墟。記者賴郁薇／攝影
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高雄市清晨工廠大火冒出濃煙，廠房頓時成廢墟。記者賴郁薇／攝影
高雄市清晨工廠大火冒出濃煙，廠房頓時成廢墟。記者賴郁薇／攝影
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高雄市清晨工廠大火冒出濃煙，廠房頓時成廢墟。記者賴郁薇／翻攝
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