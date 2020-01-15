春節舉家外出免擔心 中警提供巡邏服務到你家

農曆春節連假將至，不少市民規劃舉家出遊，但又擔心住處變成宵小覬覦的目標，台中市警局行政科提供「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，只要居住地點在台中市，就可以向台中市警局申請設置臨時巡邏箱或納入警員巡邏路線的服務，警方會根據申請人申請的時間、位置，安排巡邏，讓民眾連假出遊更安心。

台中市警局表示，因應春節假期即將來臨，並配合警政署「加強重要節日安全維護工作」，規劃「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，讓民眾在春節期間，不論外出時間長短、距離遠近，只要市民覺得不放心住居安全，打一通電話或親自到住家附近分駐（派出）所申請，同仁將住家列入巡邏路線，甚至在住家附近設置臨時巡邏箱，讓市民在春節期間，放心出遊。

台中市警局表示，去年總共接受730件有關民眾舉家外出住居安全維護的申請，對象擴及外僑，深獲民眾與外僑好評。今年市警察局更擴大服務深度與範圍，除了積極規劃宣導外，更製作了英文、泰文、印尼文及越南文等4國語言宣導單，好讓外國僑民在春節連假返國期間，可以安心返國度假。