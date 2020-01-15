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春節舉家外出免擔心 中警提供巡邏服務到你家

2020-01-15 15:13聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆春節連假將至，不少市民規劃舉家出遊，但又擔心住處變成宵小覬覦的目標，台中市警局行政科提供「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，只要居住地點在台中市，就可以向台中市警局申請設置臨時巡邏箱或納入警員巡邏路線的服務，警方會根據申請人申請的時間、位置，安排巡邏，讓民眾連假出遊更安心。

台中市警局表示，因應春節假期即將來臨，並配合警政署「加強重要節日安全維護工作」，規劃「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，讓民眾在春節期間，不論外出時間長短、距離遠近，只要市民覺得不放心住居安全，打一通電話或親自到住家附近分駐（派出）所申請，同仁將住家列入巡邏路線，甚至在住家附近設置臨時巡邏箱，讓市民在春節期間，放心出遊。

台中市警局表示，去年總共接受730件有關民眾舉家外出住居安全維護的申請，對象擴及外僑，深獲民眾與外僑好評。今年市警察局更擴大服務深度與範圍，除了積極規劃宣導外，更製作了英文、泰文、印尼文及越南文等4國語言宣導單，好讓外國僑民在春節連假返國期間，可以安心返國度假。

台中市警局表示，積極擴展服務層面、緊密貼近民眾需求是今年市警察局春節期間的重點治安工作之一，目的就是要讓民眾在春寒料峭的新春期間，感受警察的暖心服務，有需要舉家外出住居安全維護的民眾與外僑，可以利用此一服務。

台中市警局在春節連假期間，提供警員巡邏、設置臨時巡邏箱的服務，有舉家出遊規劃又擔...
台中市警局在春節連假期間，提供警員巡邏、設置臨時巡邏箱的服務，有舉家出遊規劃又擔心遭宵小覬覦的市民，可向台中市警局申請。圖／台中市警局提供
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台中市警局在春節連假期間，提供警員巡邏、設置臨時巡邏箱的服務，有舉家出遊規劃又擔...
台中市警局在春節連假期間，提供警員巡邏、設置臨時巡邏箱的服務，有舉家出遊規劃又擔心遭宵小覬覦的市民，可向台中市警局申請。圖／台中市警局提供
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台中市警局在春節連假期間，提供警員巡邏、設置臨時巡邏箱的服務，有舉家出遊規劃又擔心遭宵小覬覦的市民，可向台中市警局申請。圖／台中市警局提供
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台中市春節

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