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白河警金融防搶演練 歹徒戴造型面具

2020-01-15 14:56聯合報 記者謝進盛／即時報導

年關將近，各金融機構易成歹徒行搶目標，白河警分局今在東山區農會舉行防搶演練暨攔截圍捕，扮演搶匪戴上造型面具犯案，有如電影情節，過程逼真，一度讓路人嚇傻，信以為真。

演練過程由偵查隊2名幹員駕駛休旅車佯裝歹徒，至東山區農會本部行搶，2名歹徒頭戴知名電影「小丑」面具，掏出預藏之手槍對空鳴槍，對在場民眾及員工喝令「搶劫!不許動」，並持槍威嚇現場民眾不許報警，並脅迫女行員「將錢交出錢來！」。

行搶過程猶如知名電影「小丑」故事情節，行員為顧及客戶安全，不敢反抗，遂將部分現金交付，在旁行員見狀立即按下通報鈴，連線白河分局勤務指揮中心，遭劫持女行員故意拖延時間交付現金。

白河分局獲報立即派員馳赴現場，歹徒見警方抵達雙雙落荒而逃，一名身形臃腫之歹徒不及逃逸，遭警方當場逮捕壓制，另一名頭戴「小丑」面具歹徒，衝出農會跳上休旅車沿東山區中興路往柳營區方向逃逸。

分局勤務指揮中心發布攔截圍捕，線上警力於東山運動公園前發現歹徒車輛，欲予以攔停，歹徒見狀衝撞警方攔截點，迴轉往白河區方向逃竄，現場警方尾隨追捕，並通報優勢警力集結，歹徒遭警方以優勢警力圍捕，最後棄械落網。

白河警分局長朱信憲呼籲，年關近，宵小蠢動，民眾前往金融機構存提款，要小心防搶，現金出入應盡量用轉帳方式，並可向分局申請護鈔、代保管現金即舉家外出住居安全維護等，以免引起宵小覬覦。

警方順利壓制搶匪逮捕。記者謝進盛／翻攝
警方順利壓制搶匪逮捕。記者謝進盛／翻攝
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白河警防搶演練，扮歹徒戴造型面具行搶，過程如電影情節。記者謝進盛／翻攝
白河警防搶演練，扮歹徒戴造型面具行搶，過程如電影情節。記者謝進盛／翻攝
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白河警防搶演練，扮歹徒戴造型面具行搶，過程如電影情節。記者謝進盛／翻攝
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白河電影

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