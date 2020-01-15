華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴BMW駕駛

華航副機師張祖良去年7月6日早上6點在國道與馮育屏競速，張駕駛AUDI轎車，馮駕駛BMW，馮在一秒鐘內以時速180公里速度從內側衝到外側，張見狀往右閃飛出護欄慘死，雙方並未碰撞，馮駛離現場；士林地檢署偵結依妨害公眾往來安全罪嫌將馮起訴。

檢警調查，張祖良當時正要到機場執行飛行勤務；車輛失控後，車身衝出國道一號重慶北路匝道的護欄，撞進邊坡樹叢，車體斷成兩截，現場留有華航的機長熊玩偶。

起訴書指出，張祖良當時與不認識的馮在國道競速，馮本行駛在內側，張行駛在外側，馮行經南向25.2公里處時，突時速180公里速度，一秒鐘內從內側變換車道到外側，過程中未打方向燈，超過行駛在中線的鄭姓聯結車駕駛，而張因見狀往右側急閃車身失控。

事發當下馮駛離現場，檢察官事後調查，認定他涉嫌肇事逃逸罪嫌部分，因證據不足予以不起訴。張當時困在駕駛座，上下倒置頭部著地，頭顱破裂，警消趕抵他明顯死亡。

據了解，現場路面磨出近10公尺的煞車痕筆直指向護欄，且護且護欄表面刮出大面積擦痕，加上翻越後撞擊樹木，不僅大樹幾乎連根拔起，車也折成兩段，顯示衝擊力道極大，警方當時就研判張的車速破百，不過因馮駛離現場，一開始不知事因是兩方競速。

死者張祖良是從美國加州Pinnacle航空學校畢業，2014年進入華航工作，在2016年投入營運的空中巴士A350-900機隊擔任副機師。平常喜歡賽車，臉書有許多賽車和跑車照。