立院旁擦撞 男警倒地鎖骨骨折送醫

立法院旁今午發生一起擦撞意外，一名24歲方姓警員行經台北市青島東路、鎮江街口時，遭一輛自小車擦撞倒地，導致方員臉部受挫傷、鎖骨骨折，救護人員獲報後將方員送往馬偕醫院救治，詳細肇責仍有待釐清。

警方表示，遭撞倒的是轄區仁愛路派出所警員，今天中午時分，正上班服勤的方姓男警員騎車行經青島東路、鎮江街時，突然遭一輛自小客車擦撞倒地，導致方員臉部受挫傷、鎖骨骨折，事後緊急送往馬偕醫院救治，無生命危險。

據了解，肇事自小客車駕駛是一名47歲劉姓男子，初步確認車上無其他乘客，劉男無受傷，警方目前正釐清詳細肇事責任及事發過程。