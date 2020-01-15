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瞪一眼就拿球棒活活打死人 火爆男殺人罪判22年

2020-01-15 13:56聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓男子和陳姓友人到KTV歡唱，陳自認被姜姓、李姓酒客「瞪了一眼」，雙方爆發肢體衝突，王為替陳出氣，拿球棒朝2人頭部重擊，結果當場打死李男，姜也受重傷；法院認為，王見2人均倒地不起，毫無招架能力仍繼續攻擊，如此輕忽生命，依殺人、殺人未遂共判他22年，可上訴。

檢警調查，王男（21歲）去年2月16日凌晨4點多，和陳在路邊等朋友準備離開，後來李、姜從旁擦身而過，陳誤以為對方瞪了他一眼，上前質問雙方就爆發衝突，王就回車上拿了1把鋁製球棒，先是朝姜背後高舉球棒朝他右後腦勺敲了1下，姜遭受重擊隨即倒地。

但王不罷休，繼續持球棒往李左側頭部打，見對方倒地仍不停手，接連朝姜、李不斷揮棒，直到一旁友人上前攔阻才停手；結果李被打到顱內出血，到院前就失去呼吸心跳，搶救後仍不治，而姜傷勢較輕，經急救撿回一命，檢方偵結依殺人、殺人未遂起訴王。

審理時，王男坦承持球棒攻擊，但矢口否認殺人、殺人未遂，辯稱當天有喝酒，不知道打到對方何處、打幾下，是看到監視器才知道，沒有殺人的犯意，本來拿球棒只是想嚇嚇對方；王的辯護人說，王是擔心朋友受傷才拿球棒自衛，和姜、李不認識，不至於有殺人動機。

姜證稱，當天和李一起去喝酒跳舞，並不認識王、陳2人，但當時看到陳瞪了李一眼，就嗆他為何要瞪人，結果雙方發生推擠，沒多久王就拿鋁棒朝他後腦勺打，當場失去意識，醒來發現李在救護車到場前就沒了呼吸心跳。

法院勘驗現場監視器，發現均拍下王開啟後車箱拿球棒，依序攻擊姜、李的畫面，朝2人至少揮棒6下，加上附近目擊民眾指證歷歷，可見王攻擊姜倒地後，仍在朝他打了2下，並轉向李繼續揮棒，直到朋友極力攔阻才罷手。

法院認為，王辯稱自衛，但經監視器畫面顯示，雙方原僅有輕微推擠、拉扯，且友人從中勸解，李、姜原已放棄爭執要上計程車，但王卻朝姜背後偷襲，2人也都被打到倒地不起，毫無招架能力，客觀已無需要王反擊行為，不採信其詞，認定王殺人、殺人未遂犯行明確。

法院審酌，王男如此輕忽他人生命，造成無法挽回結果，多次稱有意和解，但交保至今都沒提出具體賠償計畫，且仍避重就輕，難認有誠心悔過，依殺人罪、殺人未遂罪，各判王15年、8年，應執行有期徒刑22年。

法院依殺人、殺人未遂等，共判處王男有期徒刑22年。記者曾健祐／攝影
法院依殺人、殺人未遂等，共判處王男有期徒刑22年。記者曾健祐／攝影
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