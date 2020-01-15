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海巡署成立20年 歷任署長回娘家

2020-01-15 13:50聯合報 記者廖炳棋／台北即時報導

海洋委員會海巡署為慶祝海巡機關成立20周年，今日上午在海巡署辦理「海洋臺灣暨海巡20週年回顧與前瞻論壇」，邀請海洋委員會主委、海巡署歷任正副署長及多位海洋領域重量級專家學者共襄盛舉，特別以「回顧過去‧前瞻未來」為主軸，就「海域治安」、「維護漁權」、「救生救難」、「海洋保育」及「海洋事務」等五大核心任務主題研討及交流，並與同仁一起觀賞20周年回顧與前瞻影片，見證海巡署的努力與成長。

海巡署表示，政府為統一海岸巡防事權及有效管理海域，2000年1月28日成立二級部會「行政院海岸巡防署」，致力維護國家海洋權益，保障人民生命財產安全，歷經2018年4月28日政府組織調整，改隸為海洋委員會，20年來扛起守護海疆重任。

海巡署歷數近年成績，在「海域治安」方面，2019年海巡署查獲台灣史上規模最大毒品倉庫，查扣K他命等毒品近3公噸，維護社會安定及國家安全；面對「非洲豬瘟」疫情爆發，海巡署從2018年8月大陸發生非洲豬瘟疫情起，實施入港船舶百分之百安全檢查及落實邊境防疫工作迄今，成功阻絕疫病入侵，讓民眾能每天安心吃到滷肉飯，守住國民美食外，也協同農委會等機關共同防杜口蹄疫造成我國每年約1700億元的損失。

另為維護我海洋權利及海洋資源，2019年10月，海巡署查扣盜採砂石大陸抽砂船及運砂船，並以「專屬經濟海域及大陸礁層法」移送，法院一審判決全數28人有罪確定、兩船(抽、運砂船)及其載運砂石全數沒收，充分扮演海洋守護者的工作。

在「能量建設」方面，海巡署自2017年起積極推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，籌購141艘海巡艦艇及20架無人飛行載具與10處紅外線熱影像系統，有效強化立體遠距監偵及執勤效能，未來將依任務所需，持續籌建各項海陸空能量。

海巡署長陳國恩表示，海巡機關成立迄今將邁入20年，全體同仁兢兢業業地努力，繳出亮眼、優異的工作成效，廣獲全民肯定與支持，這份榮耀與喜悅值得紀念。這次活動邀請歷任署長勉勵，傳承永續海巡精神，形塑同仁「一日海巡‧終身海巡」歸屬感，未來該署將賡續在海洋委員會引領下，秉持前瞻創新及精益求精精神，積極推動五大核心任務，共同營造「生態、安全、繁榮」的海洋永續發展願景。

海巡署成立20年，歷任署長回娘家。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署非洲豬瘟

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