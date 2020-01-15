回顧嘉義消防局歷史 當年消防車得沿街敲鈴找義消滅火

嘉義縣消防局自民國88年7月1日成立，至今已滿20年，嘉縣消防局局長呂清海為創始元老，為消防工作奉獻34年，一路從「消防警察隊」入行，見證「嘉義縣消防局」成立時刻，呂清海說，「對消防工作已有深厚的感情，這是我們立命的地方。」

回憶起過往，呂清海說，早期消防單位仍隸屬警察局內的「消防警察隊」，民國88年時嘉縣消防局正式成立，當嘉義縣市尚未分家前，全縣僅114名人力，1個消防分隊僅2到3人，遇到火災時，消防人員需開著消防車沿街敲鈴，請求義消支援，當外出救災，消防隊還得請派出所員警協助看守消防隊。

談起過往的回憶，呂清海表示，早年景氣好的時候，「做土水」一天薪水就能領1千元，消防員一個月僅8千，過去消防人力不足，多由鄉鎮公所各自招考，只要「體格好」、「不怕死」便能擔任消防人員，在沒有專業受訓的情況下，消防人員以一對一的師徒制，由前輩帶著後輩學習，其餘的全是靠一次又一次的救災經驗逐步學習。

呂清海在父親的鼓勵下，警校畢業後選擇消防一職盼幫助更多人，在嘉義服務34年，看著嘉義消防局的成立、消防人員的訓練日漸專業化，面對新型態的工業科技可能導致的災害，他也未雨綢繆的著手規畫，盼成立特種搜救隊，針對天然、特別災害，如嘉義馬稠後工業區正發展的光電工業等，預先規畫相關專業訓練與勤務調度。

另外呂清海也將今年著手規畫防災教育中心，期待透過多元體驗，令民眾了解各種災害的歷史及特質、模擬各種災害發生狀況，使民眾實地操作體驗，將防災教育向下紮根，學習防火、防震、防颱等緊急避難知能，融入日常生活中，提升民眾災害應變能力。

嘉義縣消防局將在18日舉辦「119消防節表揚典禮」，消防局一樓大廳將舉辦時空走廊歷史回顧展，播放回顧影片，展示消防局廳舍初成立沿革器具、災害搶救重大事蹟等相片，令民眾了解從警察時代到警消分隸時代變遷。

回顧老照片時，嘉義縣消防局副局長蔡建安指著照片說，早期仍無雲梯車的設備，且房屋多為平房，若要在高處施用水柱救災，需消防人員與義消合作以疊羅漢方式令人站在高點灑水，或以將竹梯架在房屋上，考驗消防人員的平衡感即時搶救，他笑說，因此早期的義消通常都為武術館出身，需要功夫底子，才能完成此艱鉅任務。

嘉義縣消防局火災預防科科長蔣瑞堂指出，除周六活動外，特地選在1月19日（119）上午首度開放縣內各消防分隊邀請民眾自由參觀。