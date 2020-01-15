高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

高雄市今天清晨因楠梓工廠倉庫大火，導致大量濃煙及燒焦異味瀰漫整個高雄市區，遭立委趙天麟質疑市府反應慢半拍，未及時通報市民注意。高雄市長韓國瑜上午10點多與消防局人員抵達火場地點了解情況，離開前由環保局稽查人員說明監測情形，在現場停留約半個多小時，約11點10分離開。

高雄市副市長陳雄文上午也在環保局受訪表示，環保局在7點10幾分抵達火場外監測，看到冒出大量濃煙，立即向他回報，7點50分就發布警示訊息給媒體，呼籲市民注意健康防護，並通知各校師生避免戶外活動；雖可聞到濃厚塑膠味，不過依監測站數值，空氣品質尚未惡化到要停課的標準。

此外，市府也通知安養機構患者及長輩，減少暴露，民眾出門盡量戴口罩，少在室外停留；要求轄下4千多個工廠及工地應變、減少排放。

媒體問陳雄文，有立委質疑說，市府針對空汙情況處理慢半拍，陳雄文回應，環保局了解情況後才能採取應變作為，在8點就已先在市府line群組發布警示訊息，等相關資訊更完整，府內應變措施下達後，才開記者會說明，未來也會檢討發布流程，透過媒體盡快傳播出去。