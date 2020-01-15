海巡署慶20週年 海委會主委提3方向共勉

海洋委員會海巡署成立20週年，歷任正副署長及多位學者專家今天同慶，海委會主委李仲威提出「持續檢討、精進效能」等3個方向共勉，海巡署長陳國恩也盼藉論壇研討提創新建議。

海巡署上午舉辦「海洋台灣暨海巡20週年回顧與前瞻論壇」活動，包括李仲威、陳國恩、海巡署歷任正副署長及多位海洋領域重量級專家學者都共襄盛舉，以「回顧過去．前瞻未來」為活動主軸，就「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」等5大核心任務主題進行研討和交流。

李仲威致詞表示，20年說長不長、說短不短，時光流逝得很快，這也提醒大家要把握當下，同時在大家努力之下，海巡署20年來不斷成長茁壯，在5大核心工作上都交出亮麗成績單，這是所有海巡人的驕傲，也肯定大家的辛苦。

他說，海巡未來有更長遠艱辛路程要走，現場也提出3個方向和大家共勉之，包括「持續檢討、精進效能」「提振國力、提升工作效能」「戒除保守、由創新到新創」，認為海巡署為行政、治安和國安團隊的一員，角色多元、任務多重，大家都要戒慎恐懼、盡忠職守。

陳國恩也表示，海巡署自民國89年1月28號成立，在大家努力之下奠定良好基礎，107年4月28日改隸海委會，承擔更多海域安全和海洋事務責任，107年8月面臨中國大陸非洲豬瘟威脅，實施入港船舶檢查和邊境防疫工作，成功阻絕疫情入侵。

同時，維護國家海洋權利和資源方面，海巡署去年10月也首次查扣到中國大陸盜採砂石的抽砂船及運砂船及送辦，充分扮演海洋守護者角色；能量建設方面，106年起也積極推動籌建海巡艦艇發展計畫，籌購141艘海巡艦艇及20架無人飛行載具與10處紅外線熱影像系統，強化陸海空能量。

陳國恩會後受訪表示，海巡署成立20週年，擔負海域治安、維護漁權、保障漁民生命財產安全和各項海洋事務的工作，這都是歷任署長和同仁夙夜匪懈所創造的績效，所以今天舉辦此論壇，盼透過學者專家提出創新建議，讓海巡工作能做得更好。

海巡署活動現場也播放這20年來的回顧與前瞻影片，共同見證海巡署的努力與成長。