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影／14日深夜台東轎車飛撞3民宅 警方：肇事原因調查中

2020-01-15 11:01聯合報 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛撞3民宅事故，波及2輛汽車、1輛機車，被害民宅前庭院都被撞得稀爛，一片狼藉；肇事原因正由台東警分局調查中，初步了解警方已針對涉嫌肇責的1對男女實施酒測，但基於刑事偵查不公開，無法透露2人酒測值。

台東警方今天上午表示，這起車禍發生在昨天晚上11點多，綠色隧道沿途兩側透天厝住戶皆已熄燈入睡，突傳來轟然巨響，讓當地住戶驚醒，被撞3住戶外出察看，都當場傻眼。

在綠色隧道旁經營小吃店的住戶表示，他正在2樓睡覺，被轟然巨響驚醒，趕緊下樓查看，家門前做生意的攤子被撞爛，柱子被撞斷，圍牆被撞裂飛散，砸到自家轎家，還有機車被轎車頂起懸空，另一部汽車車尾被擦擠。

另有住戶指出，肇事車主是巷內鄰居，車上1對男女幸無大礙；警方發現其中1名男子有醉態，但辯稱肇事時是女方開車，警方已對2人酒測，並調查究竟是誰開車。

警方表示，經詢問肇事黑色自小客車，當時沿綠色隧道往初鹿方向行駛，行經更生北路891巷欲左轉進入巷口時，疑似因車速過快，不慎打滑撞入民宅內，致使附近3戶民宅前院均受到波及，1重機車、2自小客車、牆壁及攤子都受損。

台東警察分局呼籲民眾年節將近，行車切勿搶快，以維護交通行車安全，確保本身及他人安全，快樂出門、平安回家。

14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛...
14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛撞3民宅事故，波及2輛汽車、1輛機車，被害民宅前庭院都被撞得稀爛，一片狼藉。圖／讀者提供
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14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛...
14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛撞3民宅事故，波及2輛汽車、1輛機車，被害民宅前庭院都被撞得稀爛，一片狼藉。圖／台東警分局提供
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14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛...
14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛撞3民宅事故，波及2輛汽車、1輛機車，被害民宅前庭院都被撞得稀爛，一片狼藉。圖／讀者提供
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14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛撞3民宅事故，波及2輛汽車、1輛機車，被害民宅前庭院都被撞得稀爛，一片狼藉。圖／台東警分局提供
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14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛撞3民宅事故，波及2輛汽車、1輛機車，被害民宅前庭院都被撞得稀爛，一片狼藉。圖／讀者提供
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14日晚上11時20分許，台東市更生北路「綠色隧道」路段，發生一輛黑色自小客車飛撞3民宅事故，波及2輛汽車、1輛機車，被害民宅前庭院都被撞得稀爛，一片狼藉。圖／讀者提供
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綠色隧道台東警察

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