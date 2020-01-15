高雄2月大男嬰收托猝死 保母有超收情形

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高雄一名約2個月大男嬰昨晚在郭姓保母家，因不明原因失去呼吸心跳送醫死亡，警方今天報請檢方相驗，社會局介入初步調查發現保母有超收情形，正與檢警調查是否涉及虐嬰。

高雄市社會局表示，郭姓保母有合法證照，且保母自己有2名小孩，又受託照顧3名嬰孩，而另外這名2個月大男嬰是臨時托育，超收2歲以下的嬰幼兒達2個，社會局目前正與檢警調查保母是否涉虐嬰和相關責任。

高雄市社會局與警方調查，這名男嬰4天前送到前金區郭姓保母家照顧，郭姓保母昨晚7時許進入臥房察看時，發現在嬰兒床的男嬰沒有呼吸心跳，立即進行人工心肺復甦術（CPR）送醫急救，但男嬰仍不治身亡。男嬰無明顯外傷、臉部也未發黑，將由檢警相驗釐清死因。