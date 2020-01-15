大火濃煙惡臭學校閉門窗 立委批高雄市府應變慢

高雄市楠梓區東昌街鐵皮倉庫火警，火勢猛烈還伴隨濃烈黑煙。記者賴郁薇／翻攝 分享 facebook

高雄楠梓區清晨發生倉庫大火濃煙四竄異味飄散，影響周邊、擴散市區致空氣品質不佳，不僅居民抱怨，學校也緊急關閉門窗防範學生受害，立委趙天麟批市府應變不足團隊慢半拍。

高雄市楠梓區東昌街清晨6時發生工廠倉庫大火，不僅附近環境受害，濃煙及異味也往市區飄散，致天際灰濛濛。

火場附近的學校有國昌國中、右昌國中、加昌國小、莒光國小等，一早學生上學就感受到空氣品質惡化及濃煙飄散。

位處下風處的莒光國小校長周譽峰告訴中央社記者，7時許學校上空就竄起濃煙，也有很濃的異味飄散，學校透過廣播通報學生不要到戶外，教室啟動空氣清新機，也要求學生戴口罩防護，同時暫停戶外活動。

他表示，大約9時許濃煙減少了，但是異味還在，學校再次要求學生勿在戶外活動。

國昌國中雖然位處風向不同，校長王東進表示，空氣中有明顯異味，學校廣播要求學生勿戶外活動，關閉門窗，以防呼吸道受傷害。

依據空污法，空氣污染突發事故緊急應變措施計畫及警告通知作業辦法，主管機關於轄內公私場所發生重大空氣污染突發事故，大量排放空氣污染物，致空氣品質惡化時，應於接獲公私場所通報或民眾陳情後2小時內使用防救災訊息服務平台，以有線電視及廣播發布空氣品質惡化警告等。

民進黨立委趙天麟接受聯訪，批評市府沒有依法作為，他指環保局只有在「高雄空品報你知」line群組貼出訊息「火警、空氣惡化」說明提醒中午之前，高雄市境內近乎無風，空氣相對差等，請民眾避免戶外劇烈運動，外出佩戴口罩，中午之後，海風吹入市區，空氣可望稍有轉好。

他表示，依規定市府應該要有更具體的作為透過平台通報等，甚至市長也能開直播。趙天麟批評市府團隊慢半拍，要求團隊精進一點，不要讓人民不安心。

市府環保局是在8時30分貼出通報有關「火警、空氣惡化通知」，9時7分於媒體群組說明，火警產生大量濃煙及異味加上微弱北風目前往「市區」（主要影響區域包含北高雄市區至南高雄市區）飄散，加上今日風速弱，不利於污染物擴散。

環保局說明，已及時掌握並透過通報機制發出空污警報，通報各局處（經發局、都發局、地政局、水利局、農業局、捷運工程局依防制措施管制要領應變，並透過5家有線電視每小時2次執行跑馬訊息等，請民眾注意空氣品質不良並適時防護等。