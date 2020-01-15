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快過年了別跟荷包過不去！ 中市區間測速今開始取締

2020-01-15 10:47聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市為了落實速度管理，減少事故發生，首次沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路兩路段，實施區間測速照相，台中市警局從今天零時起，已開始展開執法，明天將會有取締首日的取締超速件數，根據去年底測試期間區間測速設備所收集到的件數平均每日為799件，比單點的測速照相桿取締的每日件數998件略低，顯見速度管理已見成效，呼籲市民從今天起，行經上述3個路段時，務必遵守交通規則，以免受罰。

台中市警局交通大隊執法組表示，目前台中市警局從今天起執行區間測速的路段有三處，分別是「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里處」，根據去年12月宣導期所收集到的區間測速設備的超速件數為平均每日799件，比沙鹿區向上路6段752號的測速照相桿的平均每日取締件數998件已略低，顯示速度管理已略見成效。

台中市警局執法組表示，區間測速執法的原理，是透過設備辨識車牌及記錄車輛通過時間，再由系統自動計算車輛通過起、訖點的平均速率，作為執法依據，有別於傳統固定式測速照相桿，可以大幅增加速率控制的有效範圍，由「點」的控制轉變為對「線」的長距離控制，同時，也可以減少偵測區段中各車輛車速的差異，達到控制車流速度趨於穩定的效果，透過「區間平均速率執法設備」加強道路車流速度管理，有助於促進行車安全，進而提升道路服務水準。

台中市警局長楊源明說，今年度加強春節期間安全維護工作從16日晚上10時起至30日零時止，為期15天，區間測速能在1月啟用對於市民的用路安全將更有保障。

台中市警局交大隊長林沐弘指出，上述區間測速設備經過宣導並設置警示標誌之後，超速違規已經下降大約12%，顯示對於提醒車輛駕駛人切勿超速有顯著的效果，今天已進入執法階段，駕駛人除了別跟荷包過不去，最重要的還是別拿自己以及他人的生命開玩笑，唯有安全駕駛才是回家的路，期許「交通安全的觀念」能深植在每一位市民的心。

台中市警局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相，並...
台中市警局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相，並從今天開始取締。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相，並...
台中市警局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相，並從今天開始取締。圖／台中市警局交通大隊提供
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測速台中市事故

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