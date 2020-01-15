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消防小隊長帶頭千杯又千杯 南投消防局：如屬實將嚴懲

2020-01-15 10:00聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣消防局雙冬分隊小隊長陳宏謨和隊員，遭周刊王報導多次在隊上待勤時間喝酒，並附上兩段前年9月的喝酒影片，質疑有隊員酒後還出勤任務，涉嫌酒後駕車。陳宏謨上午電話未接，南投縣消防局副局長陳興傑說，之前並未接獲檢舉，但喝酒嚴重影響勤務安全，三令五申禁止在上班、待勤或在辦公廳舍喝酒，消防局已進行調查，如確有違規將嚴懲。

根據周刊王報導，爆料者提供的影片，第一段是雙冬分隊小隊長陳宏謨在分隊交誼廳和民間友人喝著海尼根啤酒，陳宏謨男穿著印有警徽的制服，舉起杯子一飲而盡，友人也滿臉通紅，陳宏謨並吩咐隊員拿酒及煮湯，一群人喝到半夜。第二段影片則是消防分隊兩名隊員在交誼廳喝著百威啤酒邊看電視，兩段影片時間都在前年9月。

周刊王報導，爆料者表示，雙冬分隊人員公然喝酒行之有年，陳宏謨帶頭喝酒，部分隊員也毫無顧忌，甚至吃便當都邊喝啤酒，還有人酒後出勤、疑似酒駕。爆料者並指出，雙冬分隊編制只有9人，但陳宏謨行事作風引發爭議，有隊員看不慣調職，3年內就有10人請調，流動率相當高。曾有人以陳宏謨喝酒影片投訴，南投縣消防局接獲影片後，僅口頭申斥。

南投縣消防局表示，過去並未接獲相關投訴，陳宏謨也不記得當時狀況。有消防隊員表示，消防隊員勤務繁重，救災、救護甚至演練都常有義消和民間人士協助，為了感謝和聯絡感情，打火弟兄常免不了吃飯聯誼。但各縣市也常有消防隊員酒後鬧事，因此平時交誼喝酒，都避免上班時間或在辦公地點，以免讓外界觀感不佳。

副局長陳興傑說，雖然還要查證影片拍攝時間和地點，但對於喝酒行為，消防局三令五申，絕對禁止在上班、待勤時間以及在隊部喝酒，以避免酒後值勤影響安全，對於這次雙冬分隊喝酒，將確認喝酒時間和地點，如果是上班時間飲酒，甚至酒後出勤，調查屬實後將會嚴懲相關人員。

雙冬消防分隊被投訴小隊長和隊員待勤時間在交誼廳喝酒，且疑似酒後駕車，消防局將調查...
雙冬消防分隊被投訴小隊長和隊員待勤時間在交誼廳喝酒，且疑似酒後駕車，消防局將調查嚴懲。圖／翻攝雙冬分隊臉書
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