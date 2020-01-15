疑變換車道不慎 中市轎車路中間翻車

家住南投的吳姓男子昨傍晚駕車由大里往台中市區方向行駛，在文心南路疑因變換車道不慎，右前車頭撞上前車左後方，又急打方向盤，造成車子當場翻車，所幸吳無大礙。

據了解，吳姓男子（46歲）當時由外側車道要變換至中央車道，但不慎撞擊到前方由嚴姓市民駕駛的轎車。翻車後，也訝異為何會發生翻車，所幸僅頭暈，沒有受其他傷，至於雙方的車損，由兩方自行協調。 家住南投的吳姓男子昨傍晚駕車由大里往台中市區方向行駛，在文心南路疑因變換車道不慎，在右前車頭撞上前車左後方後，又急打方向盤，造成車子當場翻車。圖／取自陳榆華里長臉書 分享 facebook